Le dispositif Cité Cap en Lozère

Cité Cap vise accompagne les personnes en situation de handicap dans leur projet de pratique sportive et culturelle.

C'est unique en France. La Lozère inaugure un nouveau dispositif d'aide qui accompagne les personnes en situation de handicap. Ce dispositif permet aux personnes handicapées une pratique sportive, culturelle et de loisirs dans un le milieu ordinaire, dans une perspective d'intégration, de pratique régulière au sein du milieu associatif local et d'accès à l'autonomie.

Comment ça marche ?

La personne en situation de handicap est reçue en entretien pour faire un point sur ses besoins, ses envies, ses capacités. Prise de contact avec une association ciblée pour l'accueil de la personne handicapée et lui présente le dispositif et sonde ses capacités et sa volonté d'accueil.

Si toutes les conditions sont réunies, un chargé de mission accompagne les personnes en situation de handicap lors des premières séances

Le sport doit être rendu accessible à tous : Denis Meffray, Directeur de la DDCSPP Lozère

La Lozère est le premier département à s'engager dans ce type de démarche. Le dispositif a démarré le 18 avril 2017. Les premiers accompagnements ont débuté en juin. 11 personnes en situation de handicap sont accompagnées dans le champ sportif et culturel. C'est le cas de Michel et Nathalie.