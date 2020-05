Le dispositif de contrôle routier renforcé en Côte-d'Or pour le week-end de l'Ascension

Entre la météo qui s'annonce clémente et le pont de l'Ascension, le trafic routier doit augmenter ce weekend. Depuis ce jeudi et jusqu'à dimanche, les gendarmes mettent donc un place un dispositif de contrôle renforcé en Côte-d'Or.

La gendarmerie appelle les automobilistes à la vigilance sur les routes de Côte-d'Or. Alors que le trafic routier va être plus important que d'habitude à cause du pont de l'Ascension et de la météo qui s'annonce clémente, le dispositif de contrôle routier est renforcé depuis ce mercredi et jusqu'à dimanche.

Entre 30 et 50 gendarmes sont mobilisés chaque jour sur tout le département. Des contrôles aléatoires ont lieu sur les principaux axes du département, sur l'autoroute mais aussi sur les départementales.

Les vélos, voitures et motos doivent à nouveau cohabiter

Une prévention d'autant plus nécessaire qu'à cause du confinement, certains automobilistes ont perdu en réflexe estime le colonel Thiry, l'un des commandants du groupement de gendarmerie de Côte-d'Or : "Le message qu'on veut envoyer c'est 'respectez la vitesse, la signalisation, les distances de sécurité. Ayez un respect mutuel entre vous et les différents type de conducteurs. Surtout que les cyclistes et les motards sont à nouveau de sortie."

En plus des règles de sécurité routière, les gendarmes sont attentifs au respect de la règle des cent kilomètres mise en place pour le déconfinement. Ils repèrent les plaques d'immatriculation, et vérifient par exemple le justificatif de domicile de certains conducteurs.

Ce mercredi une cinquantaine d’excès de vitesse ont été relevés par les gendarmes sur nos routes. Pendant les deux mois de confinement, d’après les autorités, il y a eu 80% d’accidentalité en moins par rapport à 2019 en Côte-d'Or. L'accidentalité regroupe quatre indicateurs : les accidents corporels, les accidents mortels, le nombre de tués et le nombre de blessés.