Le dispositif de lutte contre les feux de forêt présenté à Nîmes

Le dispositif de lutte contre les feux de forêt a été présenté ce vendredi à la base aérienne de la Sécurité Civile de Nîmes-Garons. En plus des appareils stationnés sur place à l'année, deux hélicoptères lourds ont été loués pour la saison.

La saison des feux a déjà commencé. Dans le Gard, les pompiers sont en place depuis le samedi 1er juillet. Huit groupes feux de forêt composés de 18 pompiers sont positionnés en fonction des risques de départ de feu, avec un véhicule de commandement et 4 véhicules d'intervention. Un petit hélicoptère, capable d'embarquer 1000 litres d'eau a été loué par le SDIS 30 pour des largages ultra-précis. Il est capable de faire le plein n'importe où.

Les Trackers remplacés par deux Dash et deux hélicoptères lourds

Pas de Trackers dans c e dispositif cette année. Ils ont été retirés du ciel depuis la mort du pilote Franck Chesneau le 2 août 2019, alors qu'il était en intervention sur un incendie à Générac. Une absence compensée par l'arrivée progressive de Dash sur la BASC. Deux sont livrés cette année, 4 autres devraient arriver d'ici 2023. Deux hélicoptères capables d'emporter chacun 3 tonnes 5 d'eau ont également été loués pour l'été. "Le mode de fonctionnement de l'hélicoptère lourd et notamment sa capacité d'être pratiquement statique, lui permet de faire une intervention extrêmement efficace sur un certain nombre d'incendies" explique Alain Thirion, le directeur général de la BASC.

Une année 2019 particulièrement compliquée

Tous les pompiers réunis sur la base aérienne de la Sécurité Civile espèrent que la saison des feux 2020 ne ressemblera pas à celle de l'an dernier. Elle avait été particulièrement éprouvante avec 23 500 hectares détruits en France dont 15 000 de forêt. Le Gard, particulièrement avait été durement éprouvé avec la mort de Franck Chesneau, le pilote de Tracker mort à Générac le 2 août 2019. En hommage, la promotion d'officiers pompiers de l'école d'Aix-en-Provence, sortie ce jeudi porte son nom. C'est l'un des 4 personnels décédés en service en 2019. Une cérémonie a eu lieu en leurs mémoires ce vendredi sur la BASC.