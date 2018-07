Manche, France

L'équipe de France affronte la Croatie ce dimanche 15 juillet à 17h à Moscou. Dans la Manche, déjà à l'issue de la demi finale remportée face aux Belges, de nombreux supporters étaient descendus dans la rue. La préfecture a donc mis en place un important dispositif de sécurité. Et elle a pris des arrêtés.

Pas d'alcool à la supérette après la mi-temps. La préfecture ne veut pas interdire aux supporters de sortir acheter des boissons à la pause. Mais, elle redoute surtout l'après-match, notamment en cas de victoire de l'équipe de France. Donc pas d'alcool, pas de pétards non plus, et pas de feux d'artifice jusqu'à lundi 8h du matin. Fouilles obligatoires à l'entrée des fan-zones. A Saint Lô par exemple il y aura 28 agents de sécurité pour vérifier les sacs. Les bouteilles sont interdites, et tout alcool proscrit pour la salle de Bricquebec. Et quand les écrans géants sont en extérieur, les mairies installent des barrières tout autour. Plusieurs rues fermées à Cherbourg. Circulation interdite dans les rues adjacentes à la place de Gaulle depuis samedi et jusqu'à lundi 8h : rue des Halles, rue des Tribunaux, rue Collard, rue Briard, rue Maréchal Foch. Il y aura des blocs anti intrusion place de Gaulle. Et la circulation sur le quai Alexandre III sera interdite à l'issue du match, de 18h30 à 21h, pour permettre à tous les supporters de regagner leur voiture tranquillement.

Policiers et gendarmes seront bien sûr en alerte. Les autorités veulent éviter tout dérapage, c'est un moment festif et ça doit le rester ! Ce week-end, 110 000 policiers et gendarmes sont déployés sur toute la France pour assurer la sécurité.