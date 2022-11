Le dispositif FR ALERT testé à Nice : vous recevrez peut-être un SMS sur votre téléphone

Attentat du 14 juillet à Nice, accident de l'usine Lubrizol à Rouen, crise du Covid-19, volcan sous-marin près de Mayotte... face à la multiplication des crises, les pouvoirs publics adaptent leurs outils pour alerter efficacement les populations.

FR ALERT sur tous les téléphones portables

Si vous vous trouvez dans une zone de danger, vous recevrez une alerte sur votre téléphone portable. Un message texte indique le danger : séisme, inondation, incendie, attentat, accident de train, accident nucléaire, épidémie... et vous explique les mesures et les consignes à prendre et à suivre pour se mettre à l'abri.

Tous les téléphones recevront un message que vous soyez inscrit sur une plateforme ou pas. Un envoi massif d'alertes et d'informations prioritaires sur l'ensemble du territoire.

Plusieurs personnes peuvent décider d'envoyer ces alertes : le préfet du département, le maire de la commune concernée ou le Premier ministre.

Des millions de messages en quelques minutes

En cas de besoin la diffusion cellulaire peut être actionnée : la technologie permet une diffusion en même temps de plusieurs millions de messages. C'est intrusif : le dispositif ne nécessite pas de téléchargement, ni d'autorisation de la part du propriétaire du téléphone mobile. La notification écrite est accompagnée d'une sonnerie stridente qui passeront même si vous êtes en mode avion.

fonctionnement FR-Alert - @gouv.fr

Le dispositif sera testé à Nice le mardi 8 novembre 2022. Si vous êtes dans la zone du Centre Administratif (CADAM) vous pouvez recevoir un message sur votre portable mais il sera précisé qu'il s'agit d'un exercice.