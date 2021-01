Le dispositif hivernal pour les sans-abris est déclenché en Charente-Maritime

Le dispositif hivernal pour les personnes sans-abris et mal logées a été déclenché ce mercredi 6 janvier en Charente-Maritime au regard de la vague de froid annoncée dans les prochains jours.

Compte tenu de la vague de froid annoncée, la préfecture de Charente-Maritime active ce mercredi 6 janvier à partir de 18 heures, le dispositif "températures exceptionnelles" pur les personnes sans-abris ou mal logées.

Météo France annonce des températures particulièrement basses cette semaine dans le département. Les températures ressenties devraient être négatives en journée et proches de -6 degrés la nuit.

Dès ce soir, 42 places de mise à l'abri supplémentaires seront disponibles à La Rochelle. dans quatre lieux : la salle climatique "La Mahut", la salle municipale France Vatré, la salle "Le Prieuré" et la salle "Fétilly". Les maraudes vont aussi être renforcées dans l'ensemble de l'agglomération. Deux maraudes au lieu d'une et sur une amplitude horaire plus large : de 17 heures à 2 heures du matin au lieu de 20 heures à 2 heures du matin.

A Rochefort, Saintes, Royan, Jonzac et Saint-Jean d'Angely une dizaine de places de mise à l'abri vont également être ouvertes.

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont eux aussi mobilisés ainsi que les associations caritatives et les établissements publics de santé.

Des places supplémentaires pourront être ouvertes en fonction des besoins relayés par le 115. La préfecture rappelle que le 115 est un numéro d'appel gratuit à composer si vous rencontrez une personne en détresse.

La préfecture donne également des conseils pour faire face à cette période de grand froid : éviter un isolement prolongé, rester actif mais éviter les sorties le soir, la nuit et en début de matinée, s'habiller chaudement ou encore s'informer de l'état des routes en cas d'obligation de déplacement.