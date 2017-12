Roanne, France

Le dispositif sera mis en place dès le début de l’année 2018 dans les quartiers Centre-ville, Mulsant, Paris et Clermont. Avant de s'étendre à l'ensemble de la commune. Le protocole de "participation citoyenne" a été signé ce mardi entre la Mairie, la Sous-Préfecture, le Parquet et la Police nationale. Il s'agit du nouveau nom du dispositif "voisins vigilants".

La mairie de Roanne est partie d'un constat : nous serions trop nombreux à hésiter à appeler la police ou la gendarmerie après avoir constater un évènement suspect dans nos quartiers. Par peur des représailles ou par crainte de déranger pour rien ou pour pas grand chose. Pourtant, parfois, ce coup de fil aurait pu empêcher un cambriolage.

Edmond Bourgeon adjoint au maire de Roanne en charge de la sécurité Copier

L'idée c'est donc de recruter plusieurs référents par quartier qui seront, eux, en contact par mail avec la police. Ils pourront ainsi plus facilement transmettre ces petites infos, mais aussi surveiller les maisons des voisins en cas d'absence. Afin de prévenir les petits délits et de compenser un certain individualisme qui fait que, parfois, dans notre société, on ne connait même pas le nom de nos voisins.