En Corrèze, vos voisins veillent en votre absence grâce à la Participation citoyenne. Par ce dispositif, encadré par la gendarmerie et une municipalité, des habitants d'un quartier surveillent les maisons voisines en l'absence des occupants. Il s'étend de plus en plus.

Le dispositif Participation citoyenne a été lancé par la Gendarmerie nationale en 2006. Il vise à faire participer la population d'un quartier à la surveillance de son environnement et à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Il s'agit avant tout de lutter contre les cambriolages et les incivilités. Le dispositif est encadré par la gendarmerie en lien avec la municipalité concernée. Il a été adopté par plus de 2500 communes en France à ce jour. En Corrèze c'est Ussac qui a signé la première convention.

Aucun cambriolage depuis

C'était en 2016. Une vingtaine d'habitants du lotissement La Chassagne, avaient accepté de participer à cette démarche. Le quartier avait été la cible de plusieurs cambriolages précédemment, notamment chez Georges Chapeau qui a été choisi pour être le référent du dispositif dans le quartier. "On est plus sensibilisé quand on a été concerné" précise le retraité. Et depuis deux ans " Rien, aucun cambriolage" ajoute-t-il. Mais surtout expliquent de nombreux habitants du lotissement "on se sent plus en sécurité". "Moi si je vois quelqu'un qui veut rentrer chez mon voisin, je vais lui demander ce qu'il fait là. Et je peut partir tranquille parce que je sais que mon voisin va faire pareil chez moi" explique Marco.

On peut se concentrer sur d'autres quartiers" Major Christian Teissedou

De fait, depuis deux ans les habitants n'ont pas eu une seule fois à appeler la gendarmerie. Un avantage explique le major Teissedou de la Brigade de gendarmerie de Donzenac. "Si on n'a pas d'appel on peut supposer qu'il n'y a pas de problème et du coup on peut se concentrer sur d'autres quartiers". Un dispositif unanimement loué par tous donc. Ce qui a persuadé de nouvelles communes corréziennes de l'adopter. Saint-Pantaléon-de-Larche vient de le lancer. Ce sera le cas dans quelques semaines à Cosnac et à Allassac. Et à Ussac la municipalité a décidé de l'étendre à un second quartier, le secteur des Jardonnies et des Combes de Goudy. A la demande des habitants.