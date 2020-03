En Creuse, le dispositif pour la prise en charge des arrêts de travail dans le cadre du Covid 19

Pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, qui continue à s'étendre en France, Emmanuel Macron a annoncé des mesures drastiques ce jeudi soir. Les crèches et tous les établissements scolaires seront fermés à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre". Une situation qui va empêcher de nombreux parents de travailler, le ministère des Solidarités et de la santé et l’assurance maladie ont donc ouvert un dispositif unique pour la prise en charge des arrêts de travail des personnes dont les enfants sont concernés par des mesures de maintien à domicile dans le cadre de la gestion du coronavirus (COVID-19).

Sur France Bleu Creuse, Béatrice Bernard de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse a précisé ces mesures en indiquant que si la période initiale prévue était de 14 jours, l'arrêt mis en place sera pris en charge quelle que soit la durée de la fermeture des établissements scolaires.

La marche à suivre

La procédure pour cet arrêt de travail est claire, les salariés doivent contacter leur employeur pour signaler qu'ils ne doivent garder leurs enfants. Si le télétravail n'est pas mis en place, l'arrêt de travail est possible. C'est à l'employeur de déclarer cet arrêt sur un site spécialement créé. L'assurance maladie prendra en charge l'indemnisation dès le premier jour.

La consigne est de ne pas se rendre chez son médecin. Le seul interlocuteur pour les salariés c'est l'employeur. Les travailleurs indépendants doivent eux aussi déclarer leur situation sur le site créé pour les déclarations.

