Cinquante ans après son lancement, le distributeur automatique de billets perd du terrain

Il y a cinquante ans jour pour jour, le 27 juin 1967, le premier distributeur automatique de billets était mis en service, à Londres. Il y en a aujourd'hui plus de trois millions à travers le monde.

Le geste fait aujourd'hui partie du quotidien, et peut même sembler dépassé pour certains en raison des possibilités de payer sans espèces : il y a cinquante ans jour pour jour, le 27 juin 1967, le tout premier retrait a un distributeur automatique de billets (DAB) était effectué à Enfield, dans le nord de Londres, par l'acteur comique anglais Reg Varney.

Distributeur paré d'or pour l'occasion

La banque Barclays avait fait appel à cette personnalité bien connue du public britannique pour effectuer ce geste inédit et contribuer à populariser les ATM ou "Automated teller machine" (guichet bancaire automatique) imaginées par John Shepherd-Barron. La banque avait alors demandé à l'inventeur de concevoir six machines.

The first cash machine came into use 50 years ago today https://t.co/M0toCE1QbI — BBC Business (@BBCBusiness) June 26, 2017

Près de trois Français sur dix disent moins utiliser les DAB

Le succès est rapide, les consommateurs appréciant de pouvoir retirer de l'argent liquide sans avoir à passer par le guichet bancaire. Le concept s'est diffusé ensuite dans le monde entier. Il y en a aujourd'hui plus de trois millions selon la Banque mondiale. Pour son cinquantenaire, le premier distributeur automatique de billets au monde a été recouvert d'une couleur or.

To celebrate the ATM’s #goldenanniversary - an iconic moment in banking - Barclays is turning the Enfield cash machine into a local landmark pic.twitter.com/82u5TprqIp — Barclays UK News (@barclaysuknews) June 27, 2017

Environ 57.000 distributeurs en France

En France, le premier distributeur automatique de billets a été mis en service en 1968, un an après la machine londonienne, par la Société Marseillaise de Crédit. Près de cinquante ans plus, l'automate n'est plus automatique pour les Français. D'après un sondage OpinionWay pour Auriga publié le mois dernier, 29% des Français estiment utiliser moins souvent les distributeurs automatiques de billets depuis cinq ans, parce qu'ils paient plus souvent avec leur carte bancaire, et moins en espèces.

Le nombre de distributeurs automatiques a d'ailleurs "commencé à décroître" (-0,5%) , note le Groupement des cartes bancaires dans son rapport d'activité 2015. Il a encore diminué de 2% en 2016, explique le Groupement à La Tribune. Un peu plus de 57.000 DAB sont en service sur le territoire.