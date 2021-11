Le distributeur de légumes frais du parking des italiens à Avignon a été vandalisé

C’est un des 3 distributeurs "drive fermie" installés par "en direct de nos fermes". Les autres sont à Agroparc et sur l'autoroute A7 sur l'aire de Morières-Lès-Avignon et n’ont jamais eu à souffrir de ce type de vandalisme.

Distributeur de fruits et légumes du réseau En direct de nos fermes.

Le distributeur installé par En direct de nos fermes sur le parking des Italiens à Avignon a été une nouvelle fois saccagé, non pas pour y dérober des courges d'Halloween mais apparemment uniquement par désir de casser. Déjà en septembre dernier 3 garçons d’une vingtaine d’années avaient été arrêtés après avoir saccagé le même distributeur.

C'est la goutte d'eau de trop

Cette deuxième attaque est la goutte d’eau qui fait déborder le vase et cet équipement va sans doute être retiré du parking des italiens. Hervé Larguier président de l'association en direct de nos fermes envisage de l’installer ailleurs : « ce sont des investissements lourds et beaucoup de travail. Il faudra peut-être en tirer les leçons et installer ce distributeur dans un autre endroit ».