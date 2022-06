Le district de football de Haute-Garonne publie un clip de sensibilisation aux violences

Pour lutter contre les violences aux abords des terrains de foot amateur, le district de football de la Haute-Garonne va lancer un clip de sensibilisation. C'est un phénomène qui prend malheureusement de l'ampleur : des parents agacés, voire violents car leurs enfants sont remplaçants ou ne sont pas retenus pour un match. Marco Sentein, le président du district de football de la Haute-Garonne était l'invité de France bleu Occitanie ce mercredi matin.

Vous avez lancé une campagne de sensibilisation contre ces violences dans le foot, elles augmentent nettement dans le département ?

Oui, comme dans d'autres fédérations, on s'aperçoit que dans le foot animation, donc ça concerne les 5/12 ans, on a malheureusement beaucoup d'incivilités : des violences parfois non verbales, verbales aussi. Les parents confondent, je dirais, le plaisir de jouer, d'amener leurs enfants, avec peut-être des plateaux de foot animation ou on se croirait en finale de Ligue des champions.

Vous avez recensé le nombre d'incidents dans le district de Haute-Garonne depuis le début de la saison ?

Disons qu'on les a recensés au travers des techniciens qui nous font des remontées, des responsables d'écoles de foot, voire aussi des éducateurs qui arrêtent. On en a sur quasiment tous les plateaux de foot animation, mais on n'a pas un pourcentage. C'est pour ça qu'on va lancer cette campagne de sensibilisation, avec un petit film et aussi des actions pour l'an prochain, dès la saison sportive 2022-2023, pour recenser. Parce que la fédération ne recense que le football avec des arbitres officiels, ça, on le sait, on a les chiffres, mais pas en football d'animation.

Ces violences physiques, elles arrivent souvent ?

Un peu moins pour le moment, mais c'est pour ça qu'on veut les prévenir. Et c'est surtout pour protéger les trois piliers du foot amateur. D'abord, les éducateurs : sans éducateur, c'est quinze gamins qui restent à la maison. Sans arbitres, ça va être compliqué, donc on veut protéger aussi les jeunes arbitres, et les dirigeants de club qui sont démunis. Aujourd'hui, on a l'impression que le jeu appartient aux parents. Alors que nous, on souhaite redonner le jeu, le plaisir aux enfants.

Pour quelle raison les parents s'énervent, s'agacent, deviennent violents ?

Je pense qu'il y a les images du football professionnel, qui nous aident pas. C'est une première chose. Deuxième chose, ils se projettent. Certains pensent qu'ils ont Benzema, Mbappé, alors que les enfants, eux, voient le football de manière différente sur les bords de terrain.

Vous savez combien d'éducateurs jettent l'éponge et arrêtent le foot amateur ?

Non, nous n'avons pas de chiffres. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est une première en France, on est le premier district à lancer cette campagne "Touche pas à mon foot", pour justement répertorier de façon exacte toutes ces incivilités.

Parce que la Fédération ne le fait pas ? Ne vous aide pas dans ce combat là ?

Disons qu'elle s'occupe, et c'est normal, du football de compétition. Nous, c'est du football d'animation. C'est à nous, districts de proximité, de nous en emparer. Cette campagne d'ailleurs va être reprise par plein de districts. Ce film va aussi passer lors de l'assemblée générale de la Fédération. Ça concerne vraiment tous les territoires. Et encore une fois, qu'on soit dans le rural, qu'on soit dans des grandes métropoles, tout le monde est concerné. Ce n'est pas uniquement dans certains lieux.

On voit quoi, très concrètement, dans ce petit clip de deux minutes ?

On voit tout simplement la réalité : des parents qui arrivent tranquillement, peut-être certains qui commencent à expliquer au jeune arbitre qu'il va falloir qu'il arbitre bien aujourd'hui. Et ça hurle. On conseille bien évidemment son enfant. Et lorsqu'il y a un but refusé par le jeune arbitre, les enfants ne comprennent pas pourquoi les parents s'excitent. Certaines passent à la main courante pour expliquer aux jeunes arbitres ou aux bénévoles qu'il y avait but, alors que sincèrement, c'est juste des plateaux de foot animation. Il n'y a pas de qualification pour la Coupe du monde et les enfants ne comprennent pas.

Ils sont "victimes" de l'agressivité de leurs parents ?

Tout à fait. Et donc au travers de leurs yeux, au travers de ce petit clip de deux minutes, on va voir le visage et les expressions des enfants, qui eux, ne comprennent pas. Au bout de cinq minutes à la fin du match, qu'ils aient gagné ou perdu, ils sont déjà passés à autre chose, alors que les parents, eux, ruminent pendant une semaine. Parce qu'en effet, il s'est passé, tel fait, l'entraîneur ne l'a pas fait jouer totalement ou il est dans l'équipe B. Voilà, il faut remettre vraiment l'enfant au centre du terrain.

Qu'est-ce que vous voulez dire ce matin à tous les parents ?

Que le football appartient aux enfants, ne leur appartient pas, tout simplement. Et malheureusement, je dois le dire : souvent, on passe par les enfants parce que de plus en plus ce sont les enfants qui éduquent les parents, il faut être clair. On agit à travers ce film, à travers aussi les chasubles vertes qui vont être mis en place à la rentrée.

Un dossard vert que les parents vont devoir mettre aux abords des terrains, c'est ça ?

Pas tous les parents. On va en donner deux ou trois par club lors de l'assemblée générale et les clubs vont se l'approprier. Ça sera aussi un repère ou il y aura marqué "Touche pas à mon foot" partout, et ils vont répertorier tous les actes d'incivilité et les faire remonter au district. Nous après, tranquillement, on appellera le président en lui disant que l'équipe 8 du secteur B à tel endroit pose problème parce que les parents sont surexcités. Au bout de deux ou trois fois, s'ils ne comprennent pas, ils seront exclus du plateau tout simplement. Ils passeront à la phase deux, à faire des matchs amicaux, et ils reviendront à la phase trois, s'ils ont compris.

"Les parents sont là pour applaudir, encourager, point. Pas pour hurler après les éducateurs qui abandonnent, des dirigeants qui abandonnent et des arbitres qui arrêtent, sinon on va droit dans le mur."

Ça vous rend triste d'en arriver là ?

Oui, mais bon, c'est aussi notre rôle. On est là pour éduquer. Ce problème n'est pas propre au football, ça existe aussi dans d'autres disciplines. L'éducation par le football, c'est important, et il faut remettre encore une fois vraiment l'enfant au centre du terrain. Les parents sont là pour applaudir, encourager, point. Pas pour hurler après les éducateurs qui abandonnent, des dirigeants qui abandonnent et des arbitres qui arrêtent, sinon on va droit dans le mur. On le fait de manière modeste à notre échelle.