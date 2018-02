Face à la vague de froid et la perspective de nouvelles chutes de neige, le district de football de la Creuse a décidé d'annuler toutes les rencontres prévues samedi et dimanche. Les matches en retard commencent à s'accumuler... y compris pour les équipes de Ligue.

Creuse, France

"En raison des conditions météorologiques passées et annoncées, de l’état des terrains, et des conditions de circulation ponctuellement difficiles, le District de Football de la Creuse a décidé d’annuler toutes les rencontres départementales (seniors, féminines et jeunes) prévues les samedi 10 et dimanche 11 février 2018."

C'est par ces mots que le district de football de la Creuse annonce l'annulation de toutes les rencontres organisées sous son autorité ce week-end.

C'est donc la 5ème journée perturbée pour les footballeurs locaux, dont 2 journées de report total, les 3 autres journées n'ont fait l'objet que d'un report partiel. Il faudra trouver des dates libres dans le calendrier pour boucler la saison dans les délais.

Des matches de la Ligue du Centre-Ouest annulés

Au niveau de la Ligue du Centre-Ouest, il n'y a pas de mesure générale, mais certains matches ont été reportés. En Régionale 1, l'Entente Guérétoise ne jouera pas à Bressuire (Deux-Sèvres) samedi. On en parle demain matin à 8H10 sur France Bleu Creuse, avec le président du club Guillaume Viennois.

Match reporté aussi pour l'Entente Marchoise en Régionale 2. L'équipe de La Souterraine devait recevoir Angoulême samedi soir.