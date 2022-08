Le domaine agricole de Mirabeau à Fabrègues retenu par la Mission patrimoine de Stéphane Bern

"Son histoire est l’image de la rupture subie entre ville et campagne", selon la fondation du patrimoine. Le domaine agricole Mirabeau de Fabrègues fait partie des 100 projets choisis par la Mission Bern ce lundi 29 août pour "la sauvegarde du patrimoine en péril". Cet ancien mas agricole de 2.200 mètres carrés a été construit au XIXe siècle au sein d'un domaine de 220 hectares. Il doit être restauré en raison de son état de vétusté avancé. Le coût de rénovation est estimé à 5,3 millions d'euros. En 2021, la Folie de Cadenet de Castries avait pu entreprendre un projet de rénovation.

La Mission Patrimoine 2022 va soutenir la restauration de la bergerie et du bâtiment administratif du Mas. Les travaux doivent démarrer cet automne et prendre fin en 2024.

La commune de Fabrègues veut en faire un "pôle d’excellence agroécologique et sociale"

Le Mas Mirabeau est né d'une séparation de terres suite à un héritage. Il faisait auparavant partie du grand Domaine de Mujolan. Selon la fondation du patrimoine, il est "le témoin d’une mutation agricole passée : de l’extension urbaine, de la pression foncière et de la disparition progressive des terres arables."

Aujourd'hui, la commune de Fabrègues est propriétaire du domaine. Elle doit en faire un "pôle d’excellence agroécologique et sociale". Le projet a pour but de "restaurer la biodiversité et les fonctionnalités écologiques du site" en créant plusieurs pôles d’activités : un consacré à la transformation laitière, un autre à la composition de paniers maraîchers et fruitiers, un troisième à la vente de produits du domaine et un dernier aux formations et séminaires.