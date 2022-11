Le Domaine de Pécoula remporte le concours des crus de Monbazillac en Dordogne

Vins de Bergerac et Duras

Le domaine de Pécoula n'avait pas remporté ce prix depuis une vingtaine d'année. Le domaine familial, installé à Pomport, au Sud de Bergerac, a reçu le premier prix du concours des crus de Monbazillac millésime 2021, décerné ce jeudi. C'est sa cuvée millénaire 2021 qui a été distinguée. "Je ne m'y attendais pas du tout, ça fait longtemps que le domaine de Pécoula n'a pas été primé à ce concours, sourit Jean-Marie Labaye, le propriétaire et viticulteur. Ca fait plaisir d'avoir la reconnaissance de la profession"

ⓘ Publicité

Une cuvée "travaillée sur la concentration et sur la longueur en bouche"

La cuvée millénaire primée fait partie des trois cuvées du domaine. "Elle est travaillée sur la concentration et sur la longueur en bouche", précise le viticulteur. La dernière cuvée millénaire date de 2017 et elle avait déjà reçu plusieurs prix en France et à l'étranger. Le domaine familial de Pécalou a été créé en 1936, par le grand-père de Jean-Marie Labaye.

Le domaine possède 33 hectares, et ils produisent du Monbazillac sur 25 hectares. C'est donc "notre savoir faire", insiste le viticulteur. "Ce prix nous apporte surtout une satisfaction personnelle, le signe d'un travail bien fait", conclut-il.