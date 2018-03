Une stèle a été inaugurée mercredi après-midi, à l'hôpital d'Auxerre, en l'honneur des donneurs d'organes et de tissus de l'Yonne. Et ils méritent bien ça, les donneurs, car ils permettent de sauver 5 000 vies chaque année.

Est-ce que nous sommes tous des donneurs d'organe potentiels ?

OUI. En France, depuis la loi du 22 décembre 1976, on applique la règle du consentement présumé. Ça veut dire que chacun est considéré comme étant donneur d’organes et de tissus, sauf si on a exprimé (de notre vivant) le refus d’être prélevé. Pour faire connaitre son refus, il faut le dire ou l’écrire à ses proches, ou encore s’inscrire au registre national des refus, créé en 1998. Et depuis le 1er janvier 2017, on n'est plus obligé d'envoyer un courrier par la poste, on peut s’inscrire au registre national des refus par Internet. Cette inscription est révisable et révocable à tout moment.

Ce n'est donc pas la peine d'avoir une carte de donneur ?

Ce n'est pas nécessaire mais c'est toujours mieux. Elle permet de clarifier sa position auprès de ses proches. Mais attention, cette carte n'a pas de valeur légale. Elle ne remplace pas le consentement de la famille.

En cas d'accident, avant d'envisager un don d'organes, l'équipe médicale va donc d'abord aller voir sur ce registre des refus... si le nom du défunt n'y est pas, eh bien on vérifie avec les proches s'il n’a pas exprimé son opposition à l'écrit ou à l'oral auprès d'eux. D'où l'importance, vraiment, d'en parler autour de soi. Même une seule fois. Pour être au clair.

Est-ce que je peux choisir à qui seront donnés mes organes après ma mort ?

NON. Le don d’organes et de tissus est basé sur le principe de l’anonymat et de l’équité. Il n'est donc pas possible de choisir de son vivant la ou les personnes qui pourront bénéficier de ce don après notre mort. La famille du donneur n’est donc pas informée de l’identité du ou des receveurs. Mais elle peut savoir combien et quels organes et tissus ont été prélevés.

Et est-ce que je peux choisir quels organes je veux ou je ne veux pas donner ?

OUI. Il est possible de ne donner que certains organes. Dans ce cas, vous devez inscrire sur le registre national des refus les organes et les tissus dont vous ne souhaitez pas être prélevé. Vous pouvez aussi faire une lettre, que vous pouvez confier à l’un de vos proches. Le rein est l'organe le plus couramment greffé, suivi du foie, du cœur, des poumons, du pancréas et des parties de l’intestin. Mais les médecins peuvent aussi prélever des tissus comme les os, les artères, les tendons ou les ligaments. 96% des prélèvements de tissus concernent la cornée : une fine membrane qui se trouve à la surface de l’œil. Mais l’œil n’est jamais prélevé en entier. Donc un seul donneur peut aider plusieurs personnes et sauver plusieurs vies.