"Le don du sang, c'est la vie, on peut tous en avoir besoin" - Christophe, chambérien

L'EFS accueille tous les donneurs les trois prochaines semaines, même ceux qui se présentent sans rendez-vous. La situation est inédite et inquiétante : il manque 300 000 poches de sang, pour avoir un stock confortable.

A Chambéry, Christophe vient de faire un don "J'ai entendu qu'il y avait un besoin urgent, alors je suis venu. Je suis un donneur régulier, mais c'est vrai que sans les alertes de l'EFS, je n'y pense pas".

A côté de ce donneur quadragénaire il y a Christophe, qui lui aussi vient régulièrement donner son sang. "C'est un rituel, je fais ça trois ou quatre fois par an. Pour moi c'est un geste normal. On fait ça pour les autres, c'est par solidarité" et Christophe précise que dans sa famille, ils sont tous donneurs

Quasiment pas de nouveaux donneurs depuis la pandémie de covid

C'est un des effets inattendus de la pandémie, l'EFS n'a enregistré que très peu de nouveaux donneurs ces derniers mois. A cause du covid et des confinements, les collectes ont été énormément réduites. "Nous allons moins dans les entreprises, car avec le télétravail c'est devenu difficile de mobiliser" explique Cécile Ardilouze, directrice régionale de la communication à l'EFS sur Chambéry.

La situation est la même dans les campus, avec les cours à distance. Tous ces derniers mois, il y avait très peu d'étudiants et donc très peu de donneurs potentiels lors des collectes.

Parallèlement, l'activité à l'hôpital a repris un fonctionnement quasiment normalement, d'où le déficit de poches de sang.

