Le dossier du chêne remarquable de Castelnau retarde la livraison de logements, les propriétaires en colère

La résidence est terminée mais il n'y a encore ni eau, ni électricité ni route pour accéder aux logements. 32 familles attendent la livraison de leur appartement à Castelnau le Lez. Les travaux de raccordement des réseaux et le chemin d'accès sont freinés depuis presque 2 ans par une forte mobilisation pour sauver un chêne centenaire remarquable qui se trouve sur le chemin d'accès à la résidence.

La Métropole a promis de réaliser ces travaux en décembre mais rien ne vient. Les propriétaires se retrouvent dans des situations financières très compliquées. La plupart sont des jeunes couples.

"J'ai déjà perdu mon emploi, nous sommes épuisés"

Justine Gouget, avait fait cet achat pour investir. Aujourd'hui, elle va peut-être être obligée de vendre sa maison principale pour payer le crédit sur cet appartement. "Les banques nous ont appelés il y a quelques semaines et nous ont dit que si le 1ᵉʳ juillet on n'avait pas réglé cette situation, le prêt commençait et on devrait payer les échéances du prêt. Sauf que si on paie les échéances du prêt, ça veut dire qu'il faut qu'on paye notre logement actuel, plus un prêt d'un appartement qui sera inoccupé. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas. Ça fait plus de 850 € par mois d'emprunt sur cet appartement, plus mon logement actuel de plus de 1 500 €. Ce n'est pas possible, je vais devoir vendre mon logement principal. Moi, j'ai perdu mon emploi il y a quelques semaines de cela. On est déjà financièrement, dans une situation assez compliquée avec mon mari et on a deux enfants en bas âge. On est épuisé, on est fatigués et ça fait plus de deux ans que ça dure."

"On ne peut pas tous garder des villas avec 2 000 m2 de jardin en plein centre ville"

Justine Gouget déplore l'immobilisme de la Métropole et dénonce le manque de tolérance des opposants à ce projet. Ceux qui défendent le chêne remarquable. "C'est juste qu'il ne veulent pas avoir de voisins. Je comprends qu'ils aient envie de garder ces petits privilèges. Sauf que la réalité c'est qu' on est à Castelnau le Lez, à 100 mètres à vol d'oiseau de Montpellier et qu'à un moment donné il faut densifier les populations. On ne peut pas tous garder des villas avec 1500 ou 2000 m2 en plein centre ville. Ce projet là, il est écologique et économique parce qu'il est raisonné*. On est sur des immeubles qui sont tout petits, on n'a pas de sous sols. On exploite une ancienne carrière et on fait des petits logements et en même temps on densifie, mais de manière correcte. Et c'est vrai que là, il faut juste que les travaux commencent. Les travaux ont été validés. Pourquoi la métropole n'enclenche pas ? Pourquoi choisir eux plutôt que nous ? "*

"Ce sont des projets de vie qui sont remis en question"

Marielle a 28 ans, cet appartement, c'est un premier achat qui se transforme en cauchemar. Elle doit payer 750 euros pour son loyer actuel, plus 400 euros de frais de retard auprès de la banque, et bientôt elle devra aussi payer 1300 euros de crédit pour un appartement qu'elle ne peut pas habiter "On sort des sommes astronomiques * ! Nous, ça va faire deux ans et demi qu'on a signé pour cet achat et ce sont des projets de vie qui sont remis en question. Si encore on avait des dates officielles et que ça soit respecté, ce qui n'est pas le cas depuis des mois, on pourrait négocier avec nos banques. Aujourd'hui, on a rien de concret, on est baladé chaque mois avec des dettes et ça fait des mois que ça dure.*"

La métropole ne de Montpellier ne donne aucune date précise pour la réalisation future des travaux.