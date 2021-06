Le double Ventoux, mythe du Tour de France en 2021

Le directeur du tour de France était en Vaucluse jeudi pour rencontrer les maires des communes de Vaucluse traversées par le Tour de France le 7 juillet prochain.

Départ de cette étape 100% vauclusienne à Sorgues, arrivée à Malaucène après avoir gravi deux fois le Ventoux.

Gravir deux fois le mythe

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme rappelle que le Ventoux est un mythe gravi 16 fois par le Tour. Cette année, la double ascension entretiendra le mythe avec une montée par Sault, descente jusqu'à Malaucène puis remontée par Bédoin et descente par Malaucène. Pour Christian Prudhomme "la montagne sera encore plus impressionnante, encore plus belle, encore plus importante".

Le directeur du Tour de france annonce que ce sera "l'étape avec le plus fort dénivelé (4.000 m) mais le Ventoux est un mythe".

L'étape du Ventoux est connue dans le monde entier

"Le Tour de France est une course de légende" rappelle Christian Prudhomme "mais là, c'est le nom Ventoux qui claque. C'est la deuxième fois qu'on monte à deux reprises un sommet emblématique dans la même journée. Après l'Alpe d'Huez en 2013, c'est le Ventoux... Ce n'est pas un hasard car partout dans le monde, en Australie, au Japon, on me parle spontanément du Ventoux".

190 chaines de télévision retransmettent le Tour de France et l'image mythique du Ventoux dans le monde.