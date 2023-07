Le Dragon 48 de la Sécurité civile en service jusqu'au 27 août en Lozère

C'est un renfort de poids qui vient d'arriver à Mende pour l'été. Un hélicoptère Dragon de la Sécurité civile, stationné jusqu'au 27 août sur l'aérodrome. L'appareil vient compléter les dispositifs de secours terrestre lors de la saison estivale, période où la fréquentation touristique s'accroit avec une augmentation des activités de plein air. L'hélicoptère permettra d'intervenir en 15 minutes dans toute la Lozère, dans des zones particulièrement difficiles d'accès ou très éloignées. L'équipage est composé d'un pilote et d'un mécanicien, un médecin, un infirmier, un chef d'unité et un équipier GRIMP. L’Etat prend en charge l’entretien de l’engin et la rémunération du pilote et du mécanicien opérateur de bord. Le SDIS 48 finance pour sa part une partie des charges (location des locaux, hébergement, repas, indemnités…) Au cours de l'été 2022 le Dragon 48 est ainsi sorti à 170 reprises.

ⓘ Publicité