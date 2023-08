Le drapeau breton a cent ans cette année : "Je le trouve plus beau que celui de la France"

Dans une rue très passante de Rennes, seuls ses drapeaux flottent dans le vent. Trois drapeaux, qui ont valeur de bannières : un Gwenn Ha Du, un drapeau du Stade Rennais et dans une moindre mesure... le drapeau français. On sonne chez cet homme, la cinquantaine, qui nous ouvre et exhibe fièrement ses drapeaux : "Il y a ceux sur la fenêtre mais aussi un grand drapeau breton dans le salon... et des drapeaux du club dans la chambre de mes enfants."

Christian aime la Bretagne, plus que tout. Plus que la France ? "Carrément ! Le Gwenn Ha Du est plus beau que le drapeau français, je suis Breton avant d'être Français." Le jour où il nous reçoit, l'irréductible chauvin porte un t-shirt avec un logo breton et on aperçoit chez lui des objets floqués aux couleurs de la région, un porte-clef sur la commode de la cuisine, entre autres. Il répète en boucle qu'il est fier de sa région.

L'animateur Antoine De Caunes en 2018 avec le plus grand Gwenn Ha Du du monde, 1400 m2, 45,47 mètres de long, 200kg. © Maxppp - Philippe Cherel

Le Gwenn Ha Du est désormais centenaire. C'est un militant nationaliste, Morvan Marchal, qui, entre 1923 et 1925, a créé ce drapeau devenu symbole : quatre bandes blanches qui représentent les provinces de la Basse Bretagne, à l'ouest et au sud (La Cornouaille, le Léon, le Vannetais et le Trégor) et cinq bandes noires pour la Haute-Bretagne, pour le pays de Dol, de Nantes, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo et de Rennes. Dans le coin gauche, des queues d'hermines, dont le nombre n'a jamais été fixe, le plus courant étant d'en représenter onze.

Le Gwenn Ha Du à 4 000 mètres de hauteur

Il n'est pas rare de voir des Bretons et Bretonnes brandir le drapeau dans les festivals, dans les stades ou dans n'importe quelle situation pourvu qu'elle soit insolite. Loïc Clément a poussé le challenge jusqu'à loin. Ce Rennais d'origine, 26 ans, est en ce moment en Alsace et a fait scintiller les couleurs de la Bretagne pas très loin des étoiles : en plein saut de parachute à 4 000 mètres de hauteur, au-dessus de Strasbourg.

L'initiative de Loïc résonne avec le challenge lancé par la région Bretagne cette année : innonder les réseaux sociaux avec une photo et un #GwennHaDu.

Pour son centième saut en parachute le jeune homme a sauté avec ses coéquipiers (ses collègues le surnomment "demi-sel" ) et un Gwenn Ha Du. "J'ai voulu jouer la carte du chauvinisme à fond. Au point de faire manger des tartines de beurre salé à tout le monde dans l'avion et à mettre de la musique bretonne à fond toute la journée." Ce qu'il préfère en Bretagne ? "La convivialité, le temps ensoleillé quand il faut et pluvieux quand on en a besoin, la cuisine, la culture, bref, tout est génial."

"La Bretagne a une identité un peu plus forte qu'ailleurs"

La culture et la littérature bretonne, Bruno Duval en a fait son métier. Devant sa librairie L'Encre de Bretagne, à Rennes, flotte, là aussi, un Gwenn Ha Du. "Vous me demandez à quel point j'aime la Bretagne ? Je l'aime au point de tenir une librairie depuis 2003 qui lui est consacrée ! La Bretagne a une identité un peu plus forte qu'ailleurs, elle a un drapeau, des langues, une musique riche et plein de livres."

Dans le tiroir de son bureau, le libraire sort un passeport breton, où sont inscrits nom, prénom, numéro unique et toutes les destinations à visiter en Bretagne. "Je ne sais pas si vous pouvez partir comme ça de Bretagne ! Franchir la frontière sans passeport ? C'est inconvenant ! C'est inconscient !" dit-il, ironique. Un pays dans le pays.