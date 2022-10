Le Drive fermier de l'Indre diversifie son offre

Le drive fermier de l'Indre bat en brèche les idées reçues, les unes après les autres. Non, la liste des produits n'est pas restreinte, "on peut trouver de la viande, des fruits, des légumes, de l'épicerie salée et sucrée, des boissons, du vin, des produits laitiers, du fromage... Bref, largement de quoi faire un repas entier" assure Valérie Tavares, productrice de vin de Valençay.

Non, ce n'est pas plus compliqué que de faire ses courses dans un supermarché classique, il faut juste anticiper davantage, les commandes pouvant être passées jusqu'au lundi pour une distribution le mercredi. "Il y a 12 points de dépôt, un peu partout dans le département. Avec des distributions sur plusieurs jours, d'un lieu à l'autre, et avec des horaires assez larges pour s'adapter à ceux qui sortent du bureau".

Une quarantaine de clients réguliers

Et non, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. "Au regard de la qualité, le consommateur est gagnant. Le rapport qualité prix n'est pas du tout le même que dans les circuits "classique". Il n'empêche que le drive peine à retrouver le niveau de clientèle établi pendant le covid. Lorsque l'initiative est lancée au printemps 2020, une petite centaine de clients achètent régulièrement via le drive. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine pour un panier moyen d'une cinquantaine d'euros.

Pour convaincre de nouveaux Indriens de changer leurs habitudes, le drive mise sur quelques nouveautés. "Nous voulons proposer des colis, par exemple des colis dégustation avec des produits du terroir, que l'on pourrait offrir lorsque l'on est invité, à la place d'un bouquet de fleur. Ca fait plaisir et ca fait marcher l'économie locale" sourit Valérie Tavares.

Autre colis proposé, de saison celui-ci, le colis raclette. "Il y aura le fromage, la charcuterie, les pommes de terre et même le vin !" s'enthousiasme Vincent Meurgue, producteur de lait à la ferme du Maupas, à Martizay. Le drive fermier 36 compte une trentaine de producteurs dans ses rangs, venus de tout le département de l'Indre.