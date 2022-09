Le droit à l’avortement est attaqué chaque jour, estime Ghislaine Dejean

Etats-Unis, Pologne, Italie, de nombreux pays remettent en cause le droit à l’avortement. Si la France parait épargnée pour le moment, Ghislaine Dejean estime que « ce droit est toujours attaqué et même de plus en plus. La décision de la cour suprême aux Etats-Unis a aussi eu des répercussions sur les pays Européens. De plus en plus de pays remettent en cause ce droit fondamental ». Pour la co-présidente du planning familiale en Vaucluse, les responsables sont trouvés : « les antis-soit qui veulent revenir à l’ordre moral ou encore les intégristes religieux qui interdisent sous diverses idées ce droit aux femmes d’être libre à un moment donné de ne pas avoir envie d’être mère ».

Les femmes continueront d’avorter

Invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Ghislaine Dejean rappel son souhait de voir inscrit ce droit dans la constitution, tout en s’inquiétant d’une éventuelle évolution des mentalités. « Si on remet en cause ce droit, on ne remettra pas en cause le fait que les femmes avortent, mais le fait de le faire dans des conditions de sécurité normale », affirme-t-elle.