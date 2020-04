A l'instar des policiers, les gendarmes de l'Indre poursuivent leur travail de contrôle des dérogations de sortie, pour s'assurer que les règles du confinement soient bien respectées. Deux opérations ont eu lieu ce lundi et notamment à Issoudun où un drone a été utilisé.

Le drone, meilleur ami des gendarmes et contrôleur implacable des règles du confinement

Alors que le chef de l'état vient d'annoncer une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, les forces de l'ordre restent plus que jamais mobilisées pour s'assurer que ceux qui sortent de chez eux, le font pour de bonnes raisons. Policiers, gendarmes multiplient les contrôles pour vérifier la légitimité des déplacements.

Ce lundi, les gendarmes de l'Indre ont procédé à deux opérations de contrôles, l'une sur l'A20, au niveau de l'aire de repos Les Blés d'Or et l'autre à Issoudun. Dans cette dernière opération, un drone a été utilisé.

"La gendarmerie s'est dotée depuis 2017 de drones et a formé ses militaires au pilotage" souligne le chef d’escadron Jérôme PERUZZO, officier adjoint commandement du groupement de Gendarmerie de l'Indre : "Moins couteux que l'hélicoptère, le drone, par la 3ème dimension, apporte une capacité nouvelle d'appui des unités aux sols que ce soit sur un dispositif d'ordre public ( manifestation, grand rassemblement....), de police judiciaire ( interpellation, reconstitution ...).Dans le cadre du confinement, le drone permet de détecter des rassemblements sur la voie publique, le non respect d'interdiction des parcs et jardins ou voies sur berges."