Chez les pompiers de Côte-d'Or, le drone aussi vole à notre secours

Nous sommes à Velars-sur-Ouche, au surlendemain de l'incendie qui a ravagé plus de 40 hectares sur les hauteurs de la commune. Les sapeurs pompiers du SDIS21 sont de retour sur place, pour s'assurer que tous les points chauds sont bien éteints.

Une équipe encore inexpérimentée

Le colonel Olivier Roy et sa collègue Cléa Carré viennent d'arriver avec le VAC, le véhicule d'appuis aux communications. Antennes satellites et 4G déployées, il va permettre d'assurer la liaison avec le drone, et le commandement. Ce matin, il n'y a pas d'urgence, l'équipe peut agir tranquillement. Ça tombe bien, elle est encore en rodage.

Le drone ne se déplace jamais sans le VAC, le véhicule d'appui aux communications © Radio France - Arnaud Racapé

"On se cherche nécessairement encore un peu", confirme Olivier Roy. "Les drones chez les sapeurs pompiers de Côte-d'Or, c'est très récent, on a aussi besoin, en toute modestie, de faire nos armes, de roder nos procédures, notre intégration dans la chaîne de commandement. Et il n'y a qu'en participant à des opérations comme récemment sur Velars et Talant, qu'on progresse et qu'on montre ce qu'on est capables d'apporter." Olivier Roy est le seul OLAT diplômé en Côte-d'Or à l'heure qu'il est. _"Officier de liaison d'aéronef télé-piloté_", précise-t-il. En gros, c'est lui qui analyse les infos du drone et les transmet à la chaîne de commandement. "c'est pour ça que je suis toujours là quand le drone est de sortie."

A la recherche de points chauds résiduels

Justement, le voilà, le drone : il trône sur sa cible rectangulaire placée au sol, prêt au décollage avec sa caméra, optique et thermique. "L'objectif ce matin c'est de refaire un passage sur toute la zone qui a brûlé ces derniers jours" explique Olivier Roy, "pour s'assurer qu'il ne subsiste aucun point chaud, notamment dans une zone, une décharge sauvage, qui nous inquiète un peu. L'avantage de ce matériel, c'est qu'il nous permet de faire des réglages au niveau de l'imagerie thermique."

A bonne distance, Cléa Carré tient la télécommande. Ecran tactile et haute définition, joystick, elle n'a rien a envier aux manettes de consoles vidéos. Cléa est la première femme titulaire du diplôme de télé-pilote en France. "On passe soit en mode visible, soit en mode infrarouge. Je me mets en infrarouge pour mettre mes plages de températures. On peut aller de -10°C à +400°C. Pour nous, _un point chaud c'est plus de 90°C, on sait qu'une flamme c'est environ 180°C_. Je vais suivre à la caméra mes collègues qui sont dans une voiture, eux vont voir sur les lieux, et moi je les suis avec le drone, en radio-télécommunication avec eux pour voir s'il y a des points chauds ou pas." RAS. Pas de point chaud à l'horizon, les équipes en voitures peuvent revenir, avec la certitude que le feu ne reprendra pas spontanément.

Le modèle de drone choisi par le SDIS 21 coûte entre 3.000 et 4.000 euros © Radio France - Arnaud Racapé

Moyen d'anticipation et de prise de décision rapide sur les théâtres d'opération

C'est l'une des plus-values du drone, poursuit Olivier Roy : orienter les secours là où leur intervention est la plus cruciale, à l'instant T : "c'est pour ça qu'on déplace le drone avec notre VAC, véhicule d'appui au communications, qui est notre véhicule satellitaire, doté d'une antenne satellite, d'une antenne 4G, de moyens radio propres aux sapeurs pompiers, avec des moyens informatiques embarqués. Une fois que les télé-pilotes ont fait les captations, l'officier de liaison fait une première visualisation, les imprime, les mets à disposition du commandement, ou les envoie au SDIS. Très rapidement, on doit pouvoir dire au commandent des opérations : 'voilà la vue globale de la situation, voilà les points sensibles, voilà le ou les axes de propagation du sinistre', pour qu'il puisse _adapter rapidement sa stratégie_."

Gain de temps et protection des pompiers

Un gain de temps immense, donc. Et aussi, dans certains cas, une manière d'éviter aux hommes sur le terrain de prendre des risques inconsidérés. "Il peut servir sur des opérations de recherche de personnes. On a déjà été engagés sur des personnes qui ont été égarées en forêt, ou sur des personnes noyées pour rechercher leur corps sur un plan d'eau. Là encore le fait de faire voler le drone peut faire gagner du temps aux plongeurs, qui au niveau de l'eau n'ont pas forcément la meilleure vision. Et _éviter de la prise de risque inutile_. On a pu s'en servir aussi sur des menaces d'effondrement de bâtiments". Finalement, conclut le colonel, "Je pense qu'on a pas encore découvert tout le potentiel des usages de ce type de machines."

Et ses limites alors ? La chaleur, c'est un comble. "On a trois facteurs embêtants", détaille Cléa Carré : "la pluie, en temps de pluie on ne peut pas voler. Le vent, plus de 20 km./h c'est compliqué. Et puis la chaleur effectivement, qui fait souffrir la machine, ça ne l'empêche pas de voler, mais ça touche la technologie à l'intérieur."

Et la suite ? La suite, c'est l'achat d'un second drone, équipé d'une caméra optique plus performante. Pas plus, pour le moment. La modestie, toujours. En revanche, l'équipe ambitionne de s'étoffer, et de se professionnaliser. Cela commence par la formation : d'autres agents viendront bientôt s'ajouter aux trois pompiers côte-d'oriens télé-pilotes diplômés.