Le dynamisme démographique de Saint-Pierre-la-Cour qui profite d'une position géographique idéale

La population mayennaise est stable selon les dernières données de l'Insee publiées jeudi 29 décembre. Nous étions 306.538 dans le département au 1er janvier 2020, ce qui représente 8% des habitants de la région Pays de la Loire. Laval et Mayenne continue à perdre des résidents, au contraire des communes située sur l'axe Laval - Château-Gontier-sur-Mayenne ou quelques villes et villages à la frontière de l'Ille-et-Vilaine.

Saint-Pierre-la-Cour a, par exemple, gagné 364 habitants entre 2009 et 2020 et s'approche des 2.300.

La cimenterie Lafarge, visible depuis une grande partie de la commune, n'a pas fait peur à Catherine qui s'est installée ici il y a deux ans. Elle est venue rejoindre son compagnon et ne se verrait plus quitter le bourg désormais : "on a tout à proximité, tous les commerces, c'est un joli bourg". Le village, qui a une gare SNCF, un collège, deux écoles, a une position géographique idéale entre Laval et Rennes.

La croissance démographique de Saint-Pierre-la-Cour vient notamment de la construction de lotissements. 15 à 20 nouveaux logements sortent chaque année de terre explique la municipalité. Et la mairie ne compte pas s'arrêter là. De nouveaux terrains constructibles devraient être mis en vente dans les prochaines années. Saint-Pierre-la-Cour pourrait ainsi compter à moyen terme plus de 3.000 habitants.