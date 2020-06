Frontières : le "entschuldigung" du ministre-président de Sarre pour la dureté des contrôles

"Plus jamais ça" : il y a deux semaines, pour la réouverture des frontières entre France et Allemagne, les élus français et allemands s'étaient réunis à Grosbliederstroff sur le pont de l'amitié pour dire que plus jamais, il ne faudra fermer la frontière comme elle l'a été pendant le confinement entre la Moselle et la Sarre, avec des contrôles particulièrement durs de la part de la police allemande qui ont beaucoup choqué en Moselle.

Un mot pour les frontaliers mosellans

Le ministre-président de la Sarre Tobias Hans était à Metz ce vendredi pour évoquer la coopération entre Sarre et Moselle avec le président du département Patrick Weiten. En marge de la rencontre, Tobias Hans a tenu a dire un mot en direction des frontaliers mosellans : J'ai bien constaté que ça a été très désagréable pour certains de rencontrer des officiers à la douane qui ne connaissaient pas du tout la situation de ce territoire, qui ne comprenaient pas qu'ici en temps normal on ne connaît pas de frontière.

Si des personnes ont été insultées, je le déplore profondément

"Si des personnes ont été insultées, je le déplore profondément et je m'en excuse officiellement pour les insultes qui ont eu lieu, ce qui ne doit absolument pas se faire, et j'espère qu'à l'avenir ça ne se reproduira plus", assure Tobias Hans.

Des "contrôles conjoints" entre les deux pays ?

Et le ministre-président de Sarre d'assurer que les élus travaillent à apprendre de cette crise sanitaire, notamment en vue d'une éventuelle deuxième vague : "Avec Jean Rottner et Patrick Weiten, nous avons écrit aux ministres de l'intérieur Christophe Castaner et Horst Seehofer pour remonter les problèmes. Si la situation devait se répéter, on essaiera de faire en sorte qu'il y ait des contrôles conjoints avec des officiers des deux pays, je pense qu'on est bien équipés pour que ces choses ne se reproduisent pas".

Tobias Hans a tenu à souligner que la Sarre a été le Land allemand qui a "ouvert le plus de postes frontière" avec la France, et qui a tenu à assurer l'accès libre des patients français vers les hôpitaux allemands.