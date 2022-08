Jean-Michel Bérengier a fermé ce vendredi soir sa boutique d'Orange (Vaucluse) et arrête la fabrication des "coques d'Orange", biscuit emblématique de la ville. Il espère que d'autres artisans reprendront sa recette.

Le fabriquant des "coques d'Orange" part à la retraite et espère un successeur

Les Orangeois et les touristes pourront-ils continuer à déguster des coques d'Orange ? Jean-Michel Bérengier, le patron de la boutique "Biscuiterie et gourmandises", rue Pourtoules, a relancé la production de ce biscuit emblématique de la ville après le premier confinement. Mais il prend sa retraite et ferme définitivement sa boutique.

Les coques d'Orange sont une spécialité culinaire de la ville qui remonte aux années 1920. La tradition s'est ensuite peu à peu perdue. Puis pendant le premier confinement, l'office de tourisme a soumis l'idée à Jean-Michel Bérengier de relancer la production. Après plusieurs semaines d'essai, il a élaboré une recette de biscuit à base de poudre d'amande, de blanc d'œuf et de sucre, auquel il ajoute des zestes d'orange, de l'orange confite et de la fleur d'oranger. Comme pour la recette originelle, le tout est ensuite servi par sept et présenté sur une petite planche.

Les dernières coques d'Orange de Jean-Michel Bérengier. © Radio France - Adèle Bossard

"C'est le produit d'Orange, c'est devenu plus qu'un produit phare qui se vend bien, très bien", assure Jean-Michel Bérengier. "Ah zut, vous n'en ferez plus du tout ?, s'étonne justement Hélène, une cliente fidèle. J'achète des coques dès qu'on va quelque part et les gens sont hyper contents, ils découvrent le magasin, c'est bon, c'est frais".

Et pour que le produit ne disparaisse pas une nouvelle fois, Jean-Michel Bérengier est prêt à donner sa recette : "Ça ne sert à rien de la garder pour moi, parce que j'ai toujours eu cet esprit de transmission". Pour le moment, le boulanger de l'autre côté de la rue est déjà preneur. Une future pâtissière aimerait aussi s'installer à Orange et proposer le biscuit à ses clients. Jean-Michel Bérengier se dit déjà prêt à les aider et à faire les premières fournées avec eux pour les aider à maîtriser la recette.