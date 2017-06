Le facteur de Cabriès ne passe plus chez Micheline, 83 ans, apeuré par un berger allemand du quartier

Depuis le début de l'année, les facteurs ont été mordus vingt fois dans les Bouches-du-Rhône. Notamment sur le chemin des Bolles à Cabriès. Ils refusent maintenant d'y distribuer le courrier, au grand dam des habitants isolés.

Six kilomètres à pied, ça use, ça use. Et Micheline, 83 ans, n'y pense même pas, à aller chercher le courrier à pied au bureau de Poste de Calas, en bas du village. Perchée sur les hauteurs de Cabriès depuis soixante-deux ans, dans le havre de paix où elle a élevé ses enfants, cette arrière-grand-mère pousse un coup de gueule face à la désertion du facteur depuis trois mois. D'après elle, c'est de la faute du berger allemand de sa voisine qui vit en haut du chemin.

La peur des facteurs

Plusieurs facteurs redoutent de passer chemin des Bolles à Cabriès car un gros berger allemand en liberté grognent à leur passage. Et à celui du facteur quotidien, c'est la morsure assurée. Du coup, l'homme en jaune refuse depuis le mois d'avril d'y effectuer la distribution. "Même s'il le redistribue à nouveau, il n'aura pas d'étrennes", promet Micheline Giannini, handicapée et énervée par cette décision.

"Tous les mercredi, heureusement, la ville met une navette à destination des personnes âgées comme moi. On peut passer au bureau de Poste qui se trouve trop loin, à six kilomètres", explique l'habitante historique du quartier des Bolles. "Mais c'est insupportable d'attendre, surtout quand on a des urgences", ajoute-t-elle.

Du côté de La Poste, la volonté est de protéger ses salariés des attaques très fréquente dans le métier. Chaque année dans toute la France, deux mille facteurs sont mordus, c'est même la troisième cause d'accident du travail. Des formations sont organisées pour permettre aux facteurs de se protéger en cas d'attaque de chien et des flyers sont distribuées auprès des propriétaires de chiens pour les sensibiliser à leur cause.

La boîte aux lettres customisée de Micheline, vide depuis trois mois. © Radio France - Victoria Koussa

Des rumeurs d'après la mairie

"Depuis trois mois, on pose les mêmes questions et on a les mêmes réponses", assure Brigitte Gorsse, une infirmière qui habite dans le quartier des Bolles. D'après elle, la mairie de Cabriès reste inaudible face à ses revendications : une distribution du courrier dans le chemin, arrêtée juste avant la maison de sa voisine où vit le colosse mis en cause.

Mais justement, d'après la mairie de Cabriès, ce chien n'appartiendrait à aucun habitant du chemin, mais probablement à une prostituée de passage la nuit dans ce chemin. Difficile donc pour la mairie et la police municipale de mettre la main sur le propriétaire de l'animal. Et donc de mettre fin à la peur ambiante qui règne dans le quartier à chaque aboiement.