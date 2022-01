Le facteur sonne toujours deux fois à Ruelle-sur-Touvre en Charente

Les problèmes liés à l'adressage, c'est-à-dire la dénomination des rues et la numérotation des maisons, conduisent les commerciaux de La Poste à proposer aux maires le système métrique : on commence à la mairie et les numéros indiquent le nombre de mètres parcourus. C'est plus simple, paraît-il, pour les pompiers et les secours. Sauf que, à Ruelle-sur-Touvre près d'Angoulême, où la numérotation numérique existe depuis plus de 25 ans, les habitants ont gardé leurs vieilles plaques d'émail bleu pour les numéros pairs et les numéros impairs. Toutes les maisons ont deux numéros, l'ancien et le nouveau.

Nostalgie des habitants

La nouvelle numérotation, dite métrique, date de 1995, le mandat de Jean-Pierre Chagnaud. Plus de 25 ans d'existence, et toujours des hésitations sur l'adresse car la numérotation ancienne n'a pas été retirée. C'est à cause de la nostalgie des habitants qui gardent les deux numéros, et au flou des administrations. Si les facteurs connaissent les adresses de leurs habitués, les livreurs occasionnels sont perdus. Plus grave : en cas d'urgence, même les pompiers sont perdus, et les victimes de malaises chez des commerçants n'ont plus qu'à attendre les secours... sur le trottoir ! Le service Urbanisme de la mairie de Ruelle-sur-Touvre continue de numéroter les nouvelles rues et les lotissements en fonction du système métrique. De nouveaux courriers seront envoyés aux habitants et aux administrations.

