Le fan club du Paris-Saint-Germain en Franche-Comté pris d'assaut après la signature de Lionel Messi au PSG

La star argentine Lionel Messi s'est engagée pour deux ans avec le Paris-Saint-Germain. Depuis l'annonce du transfert du footballeur, le fan-club du PSG en Franche-Comté est très sollicité.

Ce n'est plus en Espagne ou en Angleterre qu'il y a les plus grands joueurs, le plus grand joueur est en France, on a de la chance - Patrick Lambert