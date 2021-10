Le FC Bourgoin-Jallieu lance la deuxième saison de Foot pour tous

Après le succès de sa première saison, Foot pour tous repart pour un tour à Bourgoin-Jallieu et fait de plus en plus d'adeptes. Cette initiative mise en place par le FCBJ permet aux enfants de familles modestes d'accéder à un entraînement par semaine, suivi d'un temps d'aide aux devoirs le mercredi matin.

"C'est surtout pour les enfants du quartier qui ont des difficultés financières" explique le co-président Osman Suyun. Le club leur donne ainsi "ce plaisir de jouer au foot, avoir les mêmes conditions par rapport aux enfants de l'académie où la licence coûte beaucoup plus cher", soit entre 250 et 300 euros par an contre 15 euros pour participer au programme Foot pour tous.

Les enfants suivent un entraînement de football d'1H30 et enchaînent avec 1H30 d'aide aux devoirs. Il y aussi de la cuisine ou de la peinture "afin qu'ils puissent découvrir beaucoup de choses et beaucoup d'activités" souligne Ousman Suyun. "Quand on a démarré, on était à peu près à une quarantaine, une cinquantaine d'enfants. Aujourd'hui, on se trouve à 132 enfants, c'est magnifique !"

Je pense que c'est une bonne chose pour les enfants, parce que le sport c'est la vie !

Parmi les nouveaux, il y a le fils d'Ahmed. Ce papa regarde son fils de 7 ans s'entraîner appuyé sur la barrière du stade de Chantereine. "Je pense que c'est une bonne chose pour les enfants, parce que le sport c'est la vie !" Il joue avec les jumeaux de Kadidja, inscrits depuis l'année dernière. Sans Foot pour tous, ses enfants n'auraient pas pu venir au club, "c'était trop compliqué. Heureusement ils ont mis ça, ça marche très bien."

Partager le mercredi entre football et aide aux devoirs

Et les footballeurs en herbe ne louperaient ce moment de la semaine pour rien au monde. "Au lieu de rester à la maison, d'être à la maison je préfère courir et bouger" explique Lila. Et Medhi d'ajouter, "j'avoue ils nous ont un petit peu aider. Depuis que je suis à Foot pour tous, je suis beaucoup plus fort !"

Si pour les enfants, le temps fort reste le football, Adem aime venir travailler ici "parce que de base je fais mes devoirs chez moi, donc je les fais tout seul, c'est plus dur. Comme là je les fais avec d'autres personnes, c'est plus facile." Le co-président du club Ousman Suyun l'assure, comme pendant l'entraînement "ils écoutent déjà l'éducateur, quand c'est l'aide aux devoirs ils sont dans la même continuité, ils prennent du plaisir aussi."

Soutenu par la ville de Bourgoin-Jallieu, la préfecture de l'Isère et la Caisse d'Epargne, Foot pour tous espère pouvoir accueillir plus d'enfants chaque année.