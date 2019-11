Le FC Nantes perd un de ses plus fidèles supporteurs

Nantes, France

Gilles Crinière est mort lundi à l'âge de 68 ans, il a succombé à une longue maladie, il présidait depuis 2012 la plus importante et la plus ancienne association de supporteurs "Allez Nantes Canaris" (1946). C'était un amoureux du FC Nantes, toujours présent au stade de la Beaujoire avec son écharpe autour du cou, il était membre de son association depuis plus de 30 ans. Dans un communiqué, le président du FC Nantes Waldemar Kita exprime mardi soir son "immense tristesse" et ajouteque "nous garderons de lui sa passion, son implication et son amour pour le club". De son côté, lemaire de Nantes Johanna Rolland salue un homme fidèle et attentif aux autres.

Un passionné de football

Retraité du secteur informatique, engagé au sein de la CFDT, Gilles Crinière était avant tout un passionné du ballon rond. Dans sa vie il a été arbitre professionnel de football, il a présidé l'Union nationale des arbitres en Loire-Atlantique. A la tête de "Allez Nantes Canaris", Gilles Crinière a participé à la création de l'association de défense des droits des supporteurs nantais en 2015.

Les obsèques de Gilles Crinière seront célébrées jeudi après-midi à Saint-Sébastien-sur-Loire et dimanche, au stade de la Beaujoire, un hommage lui sera rendu avant le match Nantes Saint-Etienne.