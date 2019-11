Le féminisme aujourd'hui : qu'en pensent les "mâles du siècle" ?

Reims, France

L'idée est portée par un couple. Camille Froidevaux-Metterie, chercheuse, professeure de science politique, chargée de mission égalité-diversité à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et son mari, le réalisateur Laurent Metterie. En 2013, ensemble, ils avaient produit un docufiction percutant sur les femmes en politique. Aujourd'hui leur projet fait écho au sexisme.

"Oh les gros lolos !"

Il y a eu les vagues #MeToo et #BalanceTonPorc sur les réseaux sociaux qui dénoncent le harcèlement mais il ne faut pas oublier le sexisme ordinaire. L'ordinaire des petites phrases, des blagues grasses. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le couple à mettre en place ce projet de documentaire sur les hommes et le féminisme. Un jour, Laurent Metterie raconte à sa femme un événement qui s'est déroulé dans un bar. La vidéo est visible sur le site Ulule qui porte l' appel à financement du projet."Je buvais mon café tranquille au comptoir, quand deux gars sont entrés dans le café en matant le décolleté de la serveuse. Et un des mecs a sorti oh les beaux lolos, on veut du lolo". Silence gêné."Franchement j'avais honte". Pourtant, il n'a rien dit. Aujourd'hui c'est ensemble qu'ils veulent comprendre.

"Les mâles du siècle"

Leur projet : filmer des entretiens avec une trentaine d'hommes, les mâles du siècle, ceux qui ont eu 20 ans dans les années 70, ceux qui sont nés et ont vécu les grandes étapes du féminisme en France. Comment ont-ils vécu ce féminisme ? Ont-ils changé ? Ou pas ? Tendre le miroir à cinq générations d'hommes. Les entendre parler des femmes, du féminisme, sans filtre. Les premières vidéos présentées peuvent surprendre. Comme ce trentenaire qui se demande comment ne pas tomber amoureux de sa patronne. Comme cet autre qui au contraire pensent que les femmes sont de meilleurs managers. Si le projet est entamé, il manque de l'argent pour le boucler . D'où l'appel à participation porté par le site Ulule tout ce mois de novembre 2019. Le documentaire d'1h30 est intitulé " les mâles du siècle". Sortie espérée en juin 2020.