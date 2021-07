Le ferronnier d’art de Morillon expose à l’Élysée

Frédéric Andres, ferronnier d’art à Morillon (Haute-Savoie), fait partie des 126 artisans et industriels invités ce weekend au Palais de l’Élysée dans le cadre de la Grande exposition du fabriqué en France. L’occasion de mettre en avant son savoir-faire et de militer pour l’apprentissage des jeunes.

Dans son atelier de Morillon, Frédéric Andres montre avec fierté le tablier de forge qu’il offrira ce weekend au président de la République. "Il y a un blason, à son nom". À 60 ans, le ferronnier d’art a été invité à participer à la deuxième édition de la Grande exposition du fabriqué en France (*). "Nous emmenons à l’Élysée un rampe en métal cintrée et décorée de rosaces et de boules en laiton finition or 24 carats."

Frédéric Andres offrira ce tablier de forge à Emmanuel Macron. © Radio France - Richard Vivion

Passionné

Ferronnier depuis l’âge de 15 ans, Frédéric Andres se décrit comme un passionné. Dans son atelier, il travaille encore à l’ancienne. "On forge le fer au charbon, marteau et enclume." Ce weekend à Paris, il espère pouvoir discuter quelques minutes avec Emmanuel Macron. "Je veux qu’il se rende compte de l’importance de nos vieux métiers. Pour reconstruire Notre-Dame, si on n’a pas les compétences des Compagnons, des charpentiers, des ferronniers… on n’y arrivera pas. Ce sont des compétences qu’il ne faut pas perdre."

Défendre l'apprentissage

À Paris, Frédéric Andres emmène avec lui ses deux jeunes apprentis. "Camille et Jérémie, deux jeunes exceptionnels", sourit le ferronnier très impliqué dans sa mission de transmission de son savoir-faire. Il milite pour la défense de l’apprentissage. "Je suis heureux de pouvoir en parler avec le président." Sujet que Camille et Jérémie (17 ans et 19 ans) espèrent également pouvoir aborder avec Emmanuel Macron. "Il faut continuer à aider les jeunes à trouver des stages, explique Camille. Parfois c’est compliqué parce qu’on est jeune et on n’a pas toujours le permis. Il faudrait par exemple des aides pour se déplacer."

Jérémie, l'un des apprentis de Frédéric Andres. © Radio France - Richard Vivion

(*) Cet événement a pour ambition de mettre en avant les entreprises, artisans, producteurs et industriels impliqués dans la fabrication française. Cent-vingt-six professionnels ont été sélectionnés par un jury, composé de 10 experts et présidé par la ministre déléguée chargée de l’Industrie et le ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises.