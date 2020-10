Le festival Bebop en Sarthe finalement annulé, "impossible à maintenir" avec le reconfinement

"Ce n'est pas possible de maintenir le festival cette année, pour la première fois depuis sa naissance il y a 34 ans. On va attendre un an pour recommencer dans de bonnes conditions", a annoncé ce jeudi matin Bruno Leroy, le président du festival Bebop sur France Bleu Maine. L'événement devait se tenir du 3 au 7 novembre, au Mans et dans la Sarthe (La Flèche, La Ferté-Bernard, Allonnes).

Une première depuis la naissance du Bebop festival

Depuis des semaines, l'organisateur avait rabaissé la jauge de spectateurs, adapté la programmation, et pourtant. Il a dû se résigner : "On avait changé de salle, de programmation, de lieu, on voulait maintenir le festival pour maintenir la flamme et les emplois des artistes et intermittents et donner un peu de sourire aux spectateurs dans cet automne pas très gai".

Bruno Leroy a annoncé la nouvelle dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la page Facebook du festival.