Le festival Biarritz Amérique Latine subit la politique anti-culture du président brésilien Bolsonaro

Biarritz, France

Depuis son élection en 2018, le président brésilien Jair Bolsonaro et son gouvernement nationaliste malmène la culture : suppression du ministère de tutelle, budget divisé par deux, mais aussi mise au pas de l'Institut du cinéma brésilien. Des actions qui ont aussi des conséquences en France, à Biarritz, qui accueille du 30 septembre au 6 octobre la 28ème édition du festival Biarritz Amérique Latine.

Cette année, douze pays sont représentés à travers des dizaines de films, de courts métrages ou de documentaires : l'Argentine, le Chili, l'Uruguay ou encore, donc, le Brésil. Mais à quelques semaines de l’événement, les organisateurs du festival ont du faire face à une sacrée déconvenue. Promises, les aides de l'Institut du cinéma brésilien, pour faire venir les réalisateurs jusque Biarritz, ne seront pas versées. "Ce sont des aides qui ne sont pas politisées, qui ne sont pas éditorialisées", explique pourtant le délégué général du festival, Antoine Sebire. "Elles sont automatiques, dès lors qu'un film a une sélection officielle dans un festival."

Le festival sort le porte-monnaie

Hors de question pour autant de se passer des réalisateurs et cinéastes. " Certains ont pris en charge une partie de leurs billets, d'autres avaient déjà acheté leurs billets, qui devaient être remboursés par l'Institut national du cinéma. On leur a versé une contribution", poursuit le délégué général.

"On a estimé qu'il était important d'avoir les réalisateurs brésiliens, comme on a les réalisateurs de tous les films. Justement, en cette période, dans laquelle ils souffrent beaucoup de ce combat que mène contre eux le pouvoir brésilien, il était encore plus important que d'habitude de les avoir avec nous pour en témoigner."

La programmation complète du festival Biarritz Amérique Latine a été présentée ce jeudi. Elle fait notamment la part belle à la Patagonie, cette région à cheval sur le Chili et l'Argentine. Ce "focus" propose 17 films ou documentaires. Des rendez-vous à découvrir sur les six jours du festival.