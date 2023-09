Le Festival de Loire fête ses 20 ans : "Il y avait juste quelques mariniers, quelques bateaux et une tente"

Cela fait vingt ans que le Festival de Loire se tient à Orléans ! Un événement qui rassemble chaque année de nombreux Orléanais, mais aussi des touristes français et étrangers. Et pourtant, à l'origine, c'était un événement très simple, se souvient Clément Joye : "On apprenait, on essayait de faire quelque chose. Il y avait juste quelques mariniers, une tente et quelques bateaux !"

Lui qui était alors jeune marinier a vu son activité se développer grâce à la visibilité donnée par le festival, et il a pu monter sa propre association il y a dix ans : les Mariniers de Jeanne. "C'est parce qu'il y a eu le festival et donc une intensité plus grande sur la marine de Loire qui lui a permis de se développer, et donc que ça devenait pérenne et qu'on pouvait faire quelque chose sur la Loire. Est-ce qu'aujourd'hui les Mariniers de Jeanne possèderaient 5 bateaux s'il n'y avait pas eu le festival ? Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant d'opportunité pour avoir autant de bateaux."

Les bateaux sont amarrés sur les quais de Loire pendant quatre jours. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Il garde un souvenir marquant du festival lors de la deuxième édition : "Un premier fûtreau reconstruit sur les quais, qui avait été mis à l'eau avec les mariniers et les élus : ça marquait l'envie générale, aussi bien civile que politique, de faire revenir les bateaux traditionnels à Orléans sur les quais de Loire. C'est un des premiers à avoir été construits et mis à l'eau pendant le festival !", détaille-t-il. "Historiquement, les fûtreaux sont des bateaux de contrebandier, avec leur coque pas très longue, ils passaient les ponts la nuit en remontant la Loire pour ne pas payer la gabelle", ajoute-t-il.

Une ambiance festive et familiale qui perdure

Pour Michel, membre historique des Mariniers d'Orléans Métropole (MOM 45), le Festival de Loire représente aussi l'opportunité de transmettre des savoirs aux plus jeunes : "Quelqu'un de jeune, qui monte pour la première fois sur le bateau, il faut toujours le mettre à l'avant du bateau et lui dire de jeter l'ancre au signal qu'on lui donne ! Les trois quart du temps, il la jette mais il oublie de l'attacher", s'amuse-t-il. "Alors heureusement, il y a toujours un ancien qui est là pour assurer la sécurité : c'est notre boulot maintenant de surveiller les jeunes !" Une vision partagée par Régis Letourneau, ancien président des MOM : "Je dis à tous nos visiteurs : n'hésitez pas à venir nous voir sur les bateaux, descendez, venez au contact des mariniers, on est là ! On est ouverts pour vous expliquer comment sont nos bateaux, à quoi ils servaient, comment ils sont fait, et puis vous raconter les histoires de marines de Loire !"

Régis Letourneau était lui aussi présent lors de la première édition, il fait même partie des mariniers qui ont lancé le Festival de Loire : "Une idée de fou qui nous a pris, celle de réunir quelques copains qui venaient de droite et de gauche en se disant qu'on devrait faire une petite fête à Orléans, on avait déjà l'expérience de Caravanes de Loire", raconte-t-il. "On avait des bateaux qui avaient été construits sur Saint-Jean de Bray, d'autres sur Orléans, il y en avait un construit à Beaugency aussi, donc en centralisant, on est arrivés sur Orléans !" Et fêter les 20 ans du Festival c'est une fierté : "Pour nous qui étions les instigateurs de départ, de voir aujourd'hui la progression qu'il a eu, et tous les visiteurs qui viennent ! C'est un pan de la culture de la Loire et de notre région Centre-Val de Loire d'en haut et d'en bas !" En bon marinier, il a de nombreuses anecdotes de Festival de Loire, notamment des chutes dans la Loire, et ce n'est pas le seul : "Moi j'ai perdu un nombre incalculable de clés et de portefeuille dans la Loire !" , plaisante Christian, autre membre historique des MOM.

L'une des activités préférés des visiteurs pour le Festival de Loire, ce sont les balades en bateau. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Et les visiteurs fidèles reviennent chaque année, comme Hannes qui fait le voyage depuis l'Allemagne : "Je crois que je suis un peu fou de faire ça, mais je pense que les mariniers qui sont ici sont un peu fous aussi", ironise-t-il avec le sourire. Lui vient retrouver une ambiance qui lui est chère : "L'atmosphère du festival, les amis, les bateaux, tout ça c'est une grande famille !" Et cette ambiance festive, chacun se l'approprie : pour Martine, c'est "le plaisir de retrouver la navigation sur la Loire et de faire un petit tour en bateau", pour Isabelle, c'est "boire une coupe de champagne et manger des huîtres avec mon mari", et enfin pour tous, ce sont les chants de mariniers qui rythment les quatre journées du festival.