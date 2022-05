Le Festival des Horizons de retour en juin à Saint-Avertin avec Bénabar en tête d'affiche

Le Festival des Horizons de Saint-Avertin fait son grand retour en 2022, après deux années blanches à cause de la crise sanitaire. La Ville a dévoilé ce mardi l'affiche de l'édition de cette année, avec, en concert gratuit, Bénabar mais également le chanteur angolais Bonga, fort de 50 ans de carrière, ainsi que les groupes Passion Coco et le Balluche de la Saugrenue. Le Festival des Horizons, qui réunissait environ 15.000 spectateurs par édition avant sa pause forcée, est l'un des plus grands festivals plein air de Touraine. Il a lieu cette année les 25 et 26 juin, au Domaine de Cangé de Saint-Avertin.

Le détail de la programmation

Bonga sur scène le samedi 25 juin à 20 heures

Bénabar le dimanche 26 juin à 20 heures, suivi du feu d'artifice

Et tout au long du week-end, un village artisanal, des danses, des expositions, un espace jeune public, un manège...