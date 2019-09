Le Festival "Les Insulaires" s'ouvre sur l'île de Batz

Batz, France

Ce vendredi s'ouvre sur l'île de Batz la huitième édition du festival "Les Insulaires". Trois jours de fête, jusqu'au dimanche 22 septembre. Le festival des Insulaires, c'est le festival qui regroupe les presque 16.000 habitants des îles du Ponant, de la Manche jusqu'à l'Atlantique. C'est gratuit et ouvert à tous : petits et grands, îliens et continentaux, amis des îles, simples curieux.

"Créer du lien entre les 16.000 insulaires"

C'est un jalon, chaque année, pour les insulaires, rappelle Denis Brébin, directeur de l'association des îles du Ponant : "C'est important de se retrouver pour créer du lien entre les 16.000 insulaires. Historiquement, les élus des îles se réunissent depuis 1971 et on s'est dit que nos habitants ne se connaissaient pas forcément. Et depuis huit ans, on fait ça et ça devrait continuer."

"Rénover des habitations louées à l'année"

Parmi les problématiques abordées lors des débats, comment garder les jeunes sur les îles : "Pas facile de garder des jeunes car les îles, c'est un peu la côte mais en pire. Les prix de l'immobilier sont très chers pour un jeune qui a un emploi. Le plus gros poste de financement est lié au logement. Pour rénover des habitations qui seront louées à l'année et pas vendus car on s'est qu'il y a une concurrence féroce."

Autre sujet, les déchets qui arrivent sur les côtes . Il en est question avec l'intervention des délégations de St Pierre et Miquelon et des îles de la Madeleine au Canada : "Saint Pierre et Miquelon est _innovant en terme de compost_. La solution et l'enjeu c'est d'essayer de diminuer au maximum les déchets à la source. Et après d'essayer de les utiliser. Un déchet pour devenir une ressource pour produire de la chaleur et de l'électricité."

Une marque pour mettre en avant les entreprises

Les îles du Ponant ont créé une structure pour mettre en place la marque "savoir-faire des îles du Ponant" : "c'est pour mettre en avant toutes les entreprises des îles et les mettre en contact. La marque a été créée grâce au soutien de la région et de l'Etat. Ça réunit entreprises et collectivités pour donner des conseils aux nouveaux entrepreneurs."