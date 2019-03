Le festival du jeu de société s'installe à Montpellier pour le week-end

Montpellier, France

Vous connaissez sans doute le Monopoly, le Mille Bornes ou même le Blanc Manger Coco... Ça, c'est le niveau 1 du jeu de société. Mais connaissez-vous le Game taverne, le Dragon Market, le Martial Art, le Boss Quest, le Space Gate Odyssey, ou encore le Gangster Paradise ? Certains de ces jeux ne sont même pas encore officiellement sortis. Et c'est le genre de jeux que vous pouvez trouver au festival du Jeu de Montpellier ce week-end. Il s'agit de la 10e édition cette année, qui a lieu au Corum jusqu'à 18h ce dimanche.

250 jeux et plus de 200 tables de jeux ont été installées sur les deux étages du bâtiment. A l'extérieur : les jeux de plein air comme le Détanque, un mélange de pétanque, de dés et de Uno. Au premier étage, les jeux familiaux, puis à l'étage en dessous : ceux des "experts". "On joue trois ou quatre fois par semaine", raconte Alain, venu de Strasbourg avec sa compagne et une amie, attablé autour d'un plateau, des pions et des cartes colorées étalées devant lui. "On a une centaine de jeux chacun et parfois on se fait des marathon d'un week-end". Et même si la frontière entre jeux de société et jeux vidéos est parfois mince, Alain et Sylvie penchent pour les jeux "In real Life" - comprendre : en chair et en os. "On est assez sensible aux beaux jeux, avec des beaux pions. Sortir le jeu est un plaisir en soi, toucher les pièces", assure Sylvie. "Je pense que les gens ont envie de revenir au contact avec les gens, de se voir, de se parler", estime Alain. Et ça rapproche ! Céline et Alain, en couple aujourd'hui, ce sont rencontrés grâce aux jeux de société.

Pour ceux qui auraient besoin d'un petit rattrapage au niveau des règles, des bénévoles sont là pour les expliquer. L'entrée est gratuite. Les organisateurs attendent entre 8 000 et 10. 00 visiteurs.