Le festival équestre Cheval Passion 2021 définitivement annulé à cause de la crise sanitaire

C'est une mauvaise nouvelle pour les passionnés d'équitation et pour l'économie touristique du Vaucluse. Le célèbre festival équestre Cheval Passion a été définitivement annulé. Déjà reporté une première fois en janvier dernier, il devait se dérouler du 12 au 16 mai au parc des expositions d'Avignon. La décision a été prise mardi soir en réunion. Elle a été "très difficile à prendre et c'est un véritable crève-coeur pour nous" reconnaissent les organisateurs de l'événement.

"Toutes les hypothèses possibles ont été étudiées..."

A l'origine de cette annulation, les conditions imposées par la crise sanitaire et le manque de visibilité total à l'horizon de la mi-mai. Pourtant, toutes les hypothèses ont été étudiées sérieusement pour tenter de sauver l'édition 2021 : circulation sécurisée des 100.000 visiteurs attendus, jauge réduite pour les spectacles des Crinières d'Or et les démonstrations, conditions de restauration sur place etc.

Les organisateurs donnent rendez-vous en janvier 2022

Malgré tous les efforts envisagés, les organisateurs ont dû se rendre à l'évidence. Les délais imposés pour le montage des structures, le déplacement des animaux et des artistes, les craintes compréhensibles des visiteurs et des 350 exposants, les risques financiers encourus... rendaient impossibles le déroulement de Cheval Passion 2021, 36e édition du nom.

Une triste nouvelle pour tous les passionnés de chevaux, pour les clubs équestres de la région, pour les centaines de personnes mobilisées pendant les 5 jours du festival qui tournent désormais leurs regards, vers janvier 2022. "Nous allons travailler avec passion à cette prochaine édition" promettent désormais les organisateurs du festival équestre.