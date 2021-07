Le festival européen de la vannerie et de l'artisanat d'art annulé à Vallabrègues

Le festival européen de la vannerie et de l'artisanat d'art qui se tient traditionnellement en août à Vallabrègues est annulée. La 31e édition devait avoir lieu cette année les 14 et 15 août. Plutôt qu'une foire fermée et payante, les organisateurs avaient prévu cette fois de faire découvrir les vanniers présents (une quarantaine attendus) sous la forme d'un parcours libre à travers les rues du centre historique de la commune. Entre 5000 à 7000 personnes étaient attendues pendant ces deux jours. Les membres de l'association de la vannerie et de l'artisanat qui préparaient ce festival depuis des mois ont préféré jeter l'éponge, en raison du flou autour du pass sanitaire. "On ne peut pas attendre plus longtemps avant de prendre une décision explique Jérémy Put, co-président de l'association. Savoir si oui on non notre évènement va faire partie du décret. En plus de ça, il n'y a aucun membre de l'association qui aurait été prêt à assumer le contrôle des pass. On le fait à contrecœur, on ne le fait pas par choix. On annule cette édition, on la suspend. On va voir si potentiellement on a la possibilité de l'organiser plus tard, avant la fin de l'année. Mais on ne s'avance pas du tout sur un report pour l'instant."

La commune quand même décorée avec des paniers d'osier

Ce festival, ça représente des mois de travail en amont pour les organisateurs. C'est aussi pas mal de retombées pour les commerçants locaux. "Devoir annuler trois semaines avant, c'est un coup de massue. Ca laisse un goût amer pour nous mais aussi pour les vanniers qui exposent, pour les artisans et les prestataires qui devaient venir." Pas de festival, mais les bénévoles de l'association ont tout de même décidé de décorer les rues de Vallabrègues à partir de 8 août avec les traditionnels paniers en osier. Les stages de vannerie qui étaient proposés par l'association "L'oseraie du possible" les 12 et 13 août sont également maintenus. Il est encore possible de s'inscrire.