Le festival international de musique s'installe à Besançon pour la 74e année

La 74e édition du festival international de musique s'installe à Besançon à partir de ce vendredi. Les deux premiers jours de concerts sont gratuits et se déroulent entre le Près-de-Vaux, La Rodia, la place Granvelle et la salle Kursaal. Environ 900 artistes sont à l'affiche pendant quinze jours.

Besançon devient pour quinze jours, du 10 au 25 septembre, la capitale de la musique classique, jazz et de la musique du monde. Pour la 74e édition du festival international de musique, 900 artistes vont se produire entre le Près-de-Vaux, La Rodia, la place Granvelle, la salle Kursaal et le théâtre Ledoux. Cette année, comme tous les deux ans, un des rendez-vous le plus attendus est : le 57e concours international de jeunes chefs d'orchestre. Il se déroulera du 13 au 18 septembre. Entre 15.000 et 20.000 spectateurs devraient profiter des concerts. Un chiffre en baisse d'environ 30% comparé à 2019, notamment, à cause des contraintes sanitaires.

Un coût de plus d'un million euros

Une bonne partie de la quarantaine de concerts est accessible à tous les publics. C'est par exemple le cas du concert d'ouverture de ce vendredi soir où environ 5.000 personnes sont attendues. "Les néophytes peuvent tout à fait apprécier ce concert puisque les œuvres jouées sont assez connues", confirme Jean Michel Mathé, le directeur du festival. Il y aura également des ateliers d'initiation à la musique classique. "Les enfants pourront assister à des programmes d'explication sur le rôle des chefs d'orchestre."

La musique classique est finalement assez facile d'accès puisque nous vivons avec ce style musical par exemple dans les séries ou encore dans les pubs. - Jean Michel Mathé

Le festival ne se passe pas qu'à Besançon. Les communes de Dole, Baume-les-Dames, Vesoul, Belfort et Lons-le-Saunier accueil également entre un et deux concerts sur toute la durée du festival. "C'est important d'importer ce genre musical dans des villes où habituellement il n'est pas représenté", avoue Jean Michel Mathé. Bien évidemment, cette, édition est un peu spéciale puisqu'elle se tient sous le signe du COVID. Un pass sanitaire est donc nécessaire et le masque devra être porté pendant tout le concert.