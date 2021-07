Le festival Jazz sous les pommiers de Coutances adapte son protocole sanitaire

Au printemps, le ministère de la Culture avait donné une feuille de route aux organisateurs de festivals pour l'été. Mais avec la disparition des jauges le 30 juin, de nouvelles mesures sont en vigueur. A Coutances, la 40e édition du festival Jazz sous les pommiers (25-29 août 2021) s'est adaptée par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment. Le port du masque reste obligatoire dans les salles.

Pass sanitaire obligatoire

La présentation du pass sanitaire (pièce d'identité + preuve d'une non-contamination au covid) est exigée pour accéder aux concerts dans les salles Marcel-Hélie et du Magic Mirrors en soirée (à partir de 20h30). Pour des questions de logistique, une tente va être installée rue Foch pour accueillir le public en amont. Ensuite, des bracelets de couleur vont être distribués en fonction du pass présenté :

soit un bracelet utilisable pour l'ensemble du festival si la vaccination complète a été effectuée depuis au moins 14 jours

soit un bracelet valable sur la durée de validité du test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures

Trois villages

Trois villages ouverts à tous vont être installés à proximité des lieux de concert : place Duhamel, place de Gaulle et square de l'Evêché. Ils proposeront des bars et des lieux de restauration (sur ce dernier point, uniquement pour la place Duhamel et la place de Gaulle). Ces villages seront clos pour permettre un comptage des entrées et des sorties et respecter un nombre limité de personnes. Le masque sera obligatoire pour circuler dans ces villages.

Désinfection des sièges

Une société professionnelle va assurer la désinfection des sièges dans les salles de concerts. Des salles qui seront aérées entre chaque représentation. Des points d'eau avec savon ou du gel hydroalcoolique seront mis à disposition des festivaliers.

Cas contact ou positif, les billets des festivaliers concernés seront remboursés, sur présentation d'un justificatif. Les organisateurs indiquent que si un concert ou le festival en son entier venaient à être annulés, l'équipe proposera de rembourser les billets.