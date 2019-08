Le festival l'An zéro est définitivement annulé en Creuse

Guéret, France

Ultime coup de théâtre pour l'An zéro en Creuse ! Après avoir essuyé la colère des habitants du plateau de Millevaches, le lieu initialement prévu pour le festival, les bénévoles pensaient avoir assuré leurs arrières en choisissant de s'installer sur l'aérodrome de Saint-Laurent, après le festival Check-in-Party. Peine perdue ! Les bénévoles viennent de décider de l'annulation du festival, en raison du coût trop élevé qui leur est facturé sur l'aérodrome de Saint-Laurent.

L'aérodrome de Saint-Laurent, hors de prix

"On espérait pouvoir mutualiser les coûts avec Check in Party", explique l'une des bénévoles. "Réutiliser tout le matériel, les scènes, les toilettes sèches et les infrastructures." Sauf que la facture que leur présente les prestataires est salée : "On est passé du simple au double. Hors de question de nous endetter pour notre première édition" confirme Maxime, chargé de la communication de l'événement.

Après avoir tenté de négocier auprès des prestataires, et discuté avec les associations creusoises impliquées dans le projet, les bénévoles de l'An Zéro se rendent à la seule conclusion possible : l'annulation du festival.

Une version plus réduite du festival aura lieu en Bretagne

Les bénévoles ne baissent pas les bras pour autant. Ils quittent la Creuse, mais vont organiser une version réduite de l'An zéro, baptisée l'An Off, aux mêmes dates fin août en Bretagne. "On y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'intervenants se sont rendus disponibles à ce moment-là, donc on va le faire" explique Héléna, bénévole à la Bascule.

Vont-ils revenir en Creuse après cet échec ? Les bénévoles font leur bilan de conscience : "Nos intentions étaient louables, mais on a été contre nos valeurs en nous parachutant à la dernière minute ici. L'An zéro n'est qu'un projet parmi d'autre, on veut aussi mailler tous le territoire et pourquoi pas revenir." Les bénévoles ne ferment donc pas la porte à un retour, s'ils sont "toujours les bienvenus en Creuse."