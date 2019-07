Le festival l'An Zéro reste en Creuse et aura lieu sur l’aérodrome de Saint Laurent

L'An Zéro reste en Creuse. Il aura finalement lieu à l'aérodrome de Saint Laurent, une semaine après Check In Party.

Saint-Laurent, Creuse, France

On avait laissé les bénévoles de La Bascule - le collectif qui organise le festival l'An Zéro - dépités par l'accueil reçu à Faux-la-Montagne. Ils ont finalement retrouvé l'envie d'organiser l'événement en Creuse, après une réunion publique à Guéret, où les participants se sont montrés plus enthousiastes.

L'idée de profiter des infrastructures du festival Check In Party, qui a lieu une semaine avant l'An Zéro s'est rapidement imposée et le collectif vient de confirmer via son site internet que l'événement aura bien lieu à Saint-Laurent.

Il n'y aura pas de grosses têtes d'affiches musicales, pour ne pas faire d'ombre à Check In Party qui propose une excellente programmation.

Les billets sont d'ors et déjà en vente, sur le site de l'An Zéro.