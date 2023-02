Après la polémique, le festival Les Déferlantes se déroulera finalement au Barcarès en 2023

Les Déferlantes 2023 auront donc lieu au Barcarès. La Frontera Productions, organisateur du festival, a annoncé la décision finale ce vendredi à 16 heures, mettant fin à presque un mois de polémiques et rumeurs, depuis l'annonce du départ de Céret.

Le festival se tiendra du 6 au 9 juillet au pied du Lydia, au même endroit que l'Electrobeach, qui lui se déroule moins d'une semaine après, du 14 au 16 juillet.

"Le site respecte les normes de sécurité et les conditions techniques"

Les organisateurs annoncent leur décision via communiqué de presse. "Nous avons collectivement estimé que 'Les Jardins du Lydia' au Barcarès étaient l’endroit le plus adapté pour répondre à l’organisation de l’un des plus grands évènements de la Région et du Sud de la France", écrivent-ils.

"Le site respecte les normes de sécurité et les conditions techniques des artistes, présente de grandes zones de parkings, un camping ombragé à proximité, des offres d'hébergement satisfaisantes, ainsi qu’un lieu dimensionné et adapté pour accueillir le public et les plus grands artistes de notre belle programmation".

Et d'ajouter : "Avec le soutien des collectivités partenaires, les circulations et les transports vers le festival seront facilités, le tri sélectif des déchets sera organisé et la desserte en points d’eau sera adaptée et gratuite…"

La fin de plusieurs semaines de polémique

Il faut dire que l'annonce du départ du château d'Aubiry pour Perpignan le 6 janvier avait provoqué un véritable tollé dans le département. La Frontera surprenait en effet les élus comme les festivaliers par cette annonce via communiqué de presse. La mairie de Céret et les organisateurs s'accusant mutuellement de ne pas avoir respecté leurs engagements contractuels. Sauf que ce déménagement annoncé à Perpignan attisait la colère et l'incompréhension de plusieurs collectivités, festivaliers et même des groupes à l'affiche. Indochine et Louise Attaque menaçaient d'annuler leurs concerts, refusant de jouer dans une commune dirigée par le RN. Plusieurs partenaires du festival laissaient également entendre qu'ils pourraient se désengager ou diminuer leurs subventions.

Face aux pressions, les organisateurs décidaient finalement de renoncer à Perpignan le 10 janvier. Depuis, des rumeurs diverses circulaient, allant du risque d'un départ du département jusqu'à celui d'une annulation de l'édition 2023. Mais en réalité, plusieurs communes du département étaient sondées par La Frontera. Les organisateurs répètaient inlassablement qu'ils souhaitent rester dans les Pyrénées-Orientales.

L 'hypothèse d'un retour à Céret semblait se renforcer ces dernières semaines, les organisateurs et le maire Michel Coste ayant renoué contact et enchaîné les réunions. Avant cet épilogue, cinq communes restaient en lice pour accueillir Les Déferlantes : Argelès-sur-Mer, Céret, Toulouges, Le Soler et donc Le Barcarès. C'était d'ailleurs la piste plébiscitée par la majeure partie des élus de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, au vu de l'expertise de la commune en matière d'accueil de festival.