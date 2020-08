Le festival Mécleuves Terre de Blues jette l'éponge à une semaine du début face aux consignes sanitaires

"On est K.O. debout", avoue Jean-Marie Vannesson, attaché de presse du festival Mécleuves Terre de Blues. Le festival associatif du village d'un peu plus de 1.000 habitants, au sud de Metz, devait tenir sa troisième édition le premier weekend de septembre. Elle est annulée. Les organisateurs ont pris la décision ce mercredi, à 10 jours du début du festival, après avoir reçu dans la matinée un avis défavorable de la part de la préfecture de la Moselle.

De nouvelles consignes demandées par la préfecture

Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé mardi un assouplissement des distanciations à respecter dans les cinémas et au théâtre, qui pourront remplir leurs salles à 100% en échange du port du masque systématique. Il annonce également un grand plan d'aide à la culture, à hauteur de deux milliards d'euros. En attendant, en Moselle, les consignes sanitaires sont restées très strictes, à en croire les organisateurs de Mécleuves Terre de Blues.

Les nouvelles consignes réduisaient la jauge à 200 spectateurs, quand l'an dernier on était à 3000 sur deux jours sous le chapiteau

"La préfecture a donné des consignes supplémentaires, par exemple, avoir quatre mètres carrés par spectateur assis sur une chaise", explique Jean-Marie Vannesson. "Ca réduisait la jauge du chapiteau à 200 spectateurs, alors que l'an dernier on était à 3000 spectateurs sur deux jours sous le chapiteau. Dans ces conditions, on n'équilibre plus rien. On a décidé qu'on ne pouvait plus dans ces conditions-là faire le festival".

Le festival espère bénéficier du plan d'aide annoncé

Tout était prêt. Le chapiteau bien sûr, les affiches, payées, imprimées et collées, la programmation également. Il faut désormais passer des centaines de coups de fil, tout déprogrammer : "C'est un budget de 80.000 euros", se désole l'attaché de presse : "Si j'en crois ce qu'on annonce, il y aurait un plan d'aide pour les petites structures pour nous. On n'est pas une grosse collectivité, on est une petite association, nous sommes bénévoles, mais il faut penser aux artistes. C'est terrible, ce qui nous arrive".

Jean-Marie Vannesson espère qu'une partie du plan d'aide sera fléché vers les petits festival comme celui de Mécleuves. En tout cas, il le dit, les organisateurs sont déterminés à proposer une nouvelle édition l'an prochain, en 2021.