Le festival Mimos fait son avant-première à la prison de Périgueux

Une quinzaine de détenus ont assisté lundi après-midi à une représentation de hip-hop de la compagnie Bakhus dans la cour de la prison de Périgueux. Un partenariat qui dure depuis plus de dix ans entre la prison et le festival Mimos.

Périgueux, France

Les pas des danseurs résonnent dans la cour de la prison de Périgueux. Et la quinzaine de détenus venue assister au spectacle, scrute attentivement la chorégraphie des artistes de la compagnie Bakhus

Ça nous ouvre les portes sur ce qui se passe à l'extérieur et c'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes ! - Mike, un détenu

Depuis 2008, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Dordogne organise, en partenariat avec l'Odyssée, la production de spectacles dans les établissements pénitentiaires du département dans le cadre du Festival international de mime et geste de Périgueux, Mimos.

Des détenus souriants

Khaled, tout sourire, applaudit la performance des artistes : "C'était magnifique, j'ai kiffé !"

Devant les enchaînements des danseurs, Khaled a même fait quelques pas. Mais pour le détenu, un spectacle de hip hop en prison, ça ne reste que de l'illusion : "Si ma famille vient me voir ici, même si on me donne tout ce qu'il faut, la prison ça reste la prison."

Cela fait huit mois que Mike est enfermé, alors contrairement à son co-détenu, il relativise : "Ça nous fait un petit rafraîchissement, ça nous ouvre les portes sur ce qui se passe à l'extérieur et c'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes."

Le prochain spectacle à la maison d'arrêt de Périgueux est prévu au mois de décembre.